Звездный стилист, уроженец украинского города Умань Александр Шевчук умер в возрасте 54 лет, причина смерти пока неизвестна, однако не так давно он писал о том, что болел, сообщил сайт «Дни.ру» 25 января

«Я после болезни! В мире много других болезней. Я не болел коронавирусом! Но знаю о нем не понаслышке! Некоторые мои друзья переболели и выздоровели, но некоторые нет…» — писал Шевчук.

Известный американский телеведущий умер от коронавируса © РИА Новости, Алексей Юшенков | Перейти в фотобанк Лайма Вайкуле, позже к ней присоединился друг Шевчука Дмитрий Соловьев, который ведет в Facebook группу «Пугачевская правда».

«Я не хочу в это верить! Еще в четверг мы разговаривали и смеялись. Он купил абонемент в фитнес и хотел начать заниматься собой. Весной должны были начаться новые проекты», — написал Соловьев.

В память о друге он опубликовал в сети клип на песню Аллы Пугачевой «Белый снег», в котором Шевчук снялся в 1999 году.

Читайте также: Пугачева, Киркоров и Вайкуле лишились важного украинца.

В социальных сетях Шевчук последний раз появился примерно за неделю до смерти. Тогда он написал пост со следующим содержанием.

«Вглядываясь в реальность, нас гложут раздумья… Что принесеет нам завтрашний день? Радость, горе, разочарование, безденежье, измену друга, циничность работников по цеху, презрение общества, преданность наших младших братьев… Высшее существо под названием, ЧЕЛОВЕК, никогда и, ни при, каких обстоятельствах не должно потерять свое человеческое лицо!!!» — говорится в публикации.

Звездный стилист, уроженец украинского города Умань Александр Шевчук умер в возрасте 54 лет. Он сотрудничал с такими артистами, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Татьяна Овсиенко, Лариса Долина и другие. Работал стилист также на шоу «Фабрика звезд» и «Ледниковый период».