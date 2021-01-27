Отмечается, что хакеров удалось разоблачить в ходе международной спецоперации. Они действовали на территории Харькова и Харьковской области с 2014 года.
«Используя вредоносное программное обеспечение — так называемый вирус-шифровальщик («банковский троян»), предназначенный для кражи персональных данных — паролей, логинов и платежных данных, (хакеры. — Ред.) осуществляли массовые вмешательства в работу серверов частных и государственных банковских учреждений Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Литвы и США», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено дело по статье «создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыта, а также завладение чужим имуществом путем обмана».
Ранее неизвестные взломали сайт Ровенской АЭС и сообщили, что якобы произошла авария, из-за чего планируется эвакуация местных жителей. Позднее правоохранители сообщили, что хакеры также взломали сайт Нацполиции.