Хакеры с Украины нанесли ущерб европейским и американским банкам на сумму около 2,5 миллиарда долларов через массовые кибератаки на сервисы банковских учреждений Европы и США. Об этом 27 января сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в Telegram

Отмечается, что хакеров удалось разоблачить в ходе международной спецоперации. Они действовали на территории Харькова и Харьковской области с 2014 года.

«Используя вредоносное программное обеспечение — так называемый вирус-шифровальщик («банковский троян»), предназначенный для кражи персональных данных — паролей, логинов и платежных данных, (хакеры. — Ред.) осуществляли массовые вмешательства в работу серверов частных и государственных банковских учреждений Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Литвы и США», — говорится в сообщении.

На высоком уровне. Украинские хакеры охотятся на политиков, бизнесменов и юристов © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Ранее неизвестные взломали сайт Ровенской АЭС и сообщили, что якобы произошла авария, из-за чего планируется эвакуация местных жителей. Позднее правоохранители сообщили, что хакеры также взломали сайт Нацполиции.