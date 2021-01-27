Украинский журналист и ведущий Константин Грубич рассказал 27 января у себя в Facebook о русскоязычной вывеске на магазине в Киевской области

Грубич рассказал, что по дороге на съемки в Нежине увидел из окна машины русскоязычную вывеску на магазине «Дочки-сыночки», которая его смутила.

Языковой омбудсмен Украины: Для штрафа достаточно двух жалоб © Facebook, Тарас Кремінь

«А в книге в этот же момент читаю вопль Пантелеймона Кулиша, который одиночкой в середине 19-го века пытался пробудить мертвую тогда украинскую идентичность (что интеллектуалы Петербурга, его приятели-великороссы, называли бессмыслицей): "Да здравствует бессмыслица, ибо в ней живет зерно великого грядущего. То, что сейчас кажется бессмысленным, оно свершится через 10, 15, 100 лет: бессмысленное теперь овладеет впоследствии Вселенной". Бессмысленно начать хотя бы с замены москальских вывесок?» — написал журналист.

В комментариях у Грубича поинтересовались, написал ли он на магазин жалобу.

«Лысые Карпаты, качество продуктов, тарифы не смущают?», «Настоящая бессмыслица, уважаемый пан Константин — это бороться с вывесками в то время, когда наша страна семимильными шагами шагает обратно в совок», — также написали комментаторы.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» приняли в апреле 2019 года. С 16 января вступила в силу статья 30 о необходимости использования украинского языка в сфере обслуживания.