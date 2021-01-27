В Словакии мужчина скончался после вакцинации Pfizer. Об этом 26 января сообщила представитель Государственного института по контролю лекарств Магдалена Юркемикова, передает РИА Новости

Паралич и смерть: чем обернулась вакцинация Pfizer в Норвегии и Израиле © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Она отметила, что этот случай схож с теми, которые произошли в последнее время в Норвегии, Германии и ряде других стран.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии пять человек умерли после прививки вакциной Pfizer. Отмечается, что на данный момент зафиксировано 42 отчета о предполагаемых побочных эффектах препарата, которые возникли после первой фазы вакцинации. Из них 16 случаев квалифицируются как серьезные, а пять закончились летальным исходом.

При этом накануне президент США Джо Байден собрался закупить по сотне миллионов доз вакцин от коронавируса у компаний Pfizer и Moderna. По его словам, закупка вакцин позволит обеспечить вакцинацию почти для всех американцев к концу лета этого года. На данный момент компании уже поставили около 400 миллионов доз своих препаратов.