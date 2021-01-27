В июне 2020 года в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Позднее были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Всего задержаны более 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Все фигуранты, кроме Бабарико, признали вину, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Эксперт подчеркнул, что опасность для единовластия Александра Лукашенко со стороны Бабарико была и остается очевидной, поскольку он изначально имел политический и общественный вес намного больший, нежели уехавшая в Литву Светлана Тихановская.
«Властью была поставлена задача не допустить Виктора Бабарико к участию в президентских выборах — и вертикаль власти выполнила эту задачу посредством уголовного преследования. Несомненно, что эти действия власти стоит рассматривать как действия, направленные на подавление политического плюрализма в стране, и никак иначе», — уверен Дианов.
Политолог добавил, что на это указывают грубые нарушения еще на этапе предварительного расследования со стороны всех участников уголовного судопроизводства по делу Бабарико.
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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.