Популярность экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико за последние месяцы только выросла. Находясь в заключении, он до сих пор не идет на компромисс с властью и продолжает отстаивать свои взгляды и убеждения. Об этом рассказал белорусский политолог Вячеслав Дианов в интервью изданию Украина.ру

Эксперт рассказал, что в России на самом деле думают о Бабарико © babariko.by

Эксперт подчеркнул, что опасность для единовластия Александра Лукашенко со стороны Бабарико была и остается очевидной, поскольку он изначально имел политический и общественный вес намного больший, нежели уехавшая в Литву Светлана Тихановская.

«Властью была поставлена задача не допустить Виктора Бабарико к участию в президентских выборах — и вертикаль власти выполнила эту задачу посредством уголовного преследования. Несомненно, что эти действия власти стоит рассматривать как действия, направленные на подавление политического плюрализма в стране, и никак иначе», — уверен Дианов.

Политолог добавил, что на это указывают грубые нарушения еще на этапе предварительного расследования со стороны всех участников уголовного судопроизводства по делу Бабарико.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.