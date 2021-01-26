Верховная Рада утвердила во втором чтении 26 января закон о всеукраинском референдуме. Трансляцию заседания парламента вел телеканал «Рада»

В Верховной Раде допустили всеукраинский референдум об особом статусе Донбасса © пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», также законопроект поддержали депутатская группа «Доверие» и ряд внефракционных парламентариев.

Согласно тексту законопроекта, на всеукраинский референдум может выноситься одновременно не более трех вопросов. Решение, принятое во время референдума, может быть изменено путем всеукраинского референдума не ранее чем через три года со дня его принятия. Результаты референдума должен утверждать государственный орган, который не уточняется.

Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы об утверждении изменений в разделы Конституции, решение вопроса общегосударственного значения, утверждение закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины, а также прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.