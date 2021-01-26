За проголосовали 256 депутатов. Из них 226 голосов дала фракция партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа», также законопроект поддержали депутатская группа «Доверие» и ряд внефракционных парламентариев.
Согласно тексту законопроекта, на всеукраинский референдум может выноситься одновременно не более трех вопросов. Решение, принятое во время референдума, может быть изменено путем всеукраинского референдума не ранее чем через три года со дня его принятия. Результаты референдума должен утверждать государственный орган, который не уточняется.
Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы об утверждении изменений в разделы Конституции, решение вопроса общегосударственного значения, утверждение закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины, а также прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.