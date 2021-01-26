Отмечается, что ПАСЕ утвердила ежегодный отчет, в котором выражена озабоченность в отношении реформы судебной системы.
«Отчет похвалил усилия украинской власти по созданию и обеспечению функционирования институтов по борьбе с коррупцией… У мониторов ПАСЕ вызывают беспокойство постоянные недостатки в реформах судебной системы и системы правосудия и ограниченные результаты борьбы с коррупцией», — говорится в сообщении.
Отчет также критикует периодические нападения на журналистов, которые происходят на Украине. Ассамблея также призвала Украину «воздержаться от любых действий, которые могут иметь длительные пагубные последствия для верховенства права и независимости судебной власти».
В Национальном союзе журналистов Украины отмечают, что нападения на работников медиа стали постоянными реалиями, а не исключением. Профессия журналиста опасна, а нападающие не получают ощутимого наказания.
Ранее во время освещения событий на церемонии чествования памяти жертв голодомора в Киеве неизвестный напал на журналистку телеканала NEWSONE Виолетту Товкес.
Также 22 января шестеро неизвестных напали на журналистов и продюсера «Радио Свобода» на улице Коновальца рядом с Киевским университетом культуры и искусств.