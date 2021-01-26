Украина должна возобновить эффективное е-декларирование чиновниками своих доходов и собственности и уточнить статус Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), говорится в ежегодном отчете о прогрессе мониторинговой процедуры Ассамблеи ПАСЕ, передает 26 января «Европейская правда»

Отмечается, что ПАСЕ утвердила ежегодный отчет, в котором выражена озабоченность в отношении реформы судебной системы.

«Отчет похвалил усилия украинской власти по созданию и обеспечению функционирования институтов по борьбе с коррупцией… У мониторов ПАСЕ вызывают беспокойство постоянные недостатки в реформах судебной системы и системы правосудия и ограниченные результаты борьбы с коррупцией», — говорится в сообщении.

Антикоррупционные дармоеды: почему НАБУ работает с «нулевым» результатом © пресс-служба НАБУ

В Национальном союзе журналистов Украины отмечают, что нападения на работников медиа стали постоянными реалиями, а не исключением. Профессия журналиста опасна, а нападающие не получают ощутимого наказания.

Ранее во время освещения событий на церемонии чествования памяти жертв голодомора в Киеве неизвестный напал на журналистку телеканала NEWSONE Виолетту Товкес.

Также 22 января шестеро неизвестных напали на журналистов и продюсера «Радио Свобода» на улице Коновальца рядом с Киевским университетом культуры и искусств.