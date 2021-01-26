Украинская певица Анна Седокова предостерегла поклонников от ошибок, связанных с юридической и финансовой неграмотностью. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram 26 января

«Удивительно, ведь достаточно давно живу. А простое понимание главного пришло ко мне лишь недавно. Вот как я могла раньше вообще жить без двух самых важных людей в моем бизнесе. Это бухгалтера и юриста. Тех, кто ответит всегда, даже ночью. Но если без шуток, серьезно, ведь тема серьезная и фото соответствующее», — написала певица.

Снимок действительно оказался «подходящим», на нем Седокова распахнула рубашку, демонстрируя выскользающую из купальника грудь. Несмотря на отвлечение внимания женскими прелестями, артистка продолжила важный разговор, заявив, что юридическая грамотность и внимательность — едва ли не важные составляющие любой работы.

Чтобы работать официантом: украинская ведущая спровоцировала спор об украинском языке © Снежана Егорова/Фейсбук

Ранее Седокова опозорилась на шоу Муцениеце.

Помимо карьеры певицы Анна Седокова развивает свой бренд. В конце 2020 года исполнительница рассказала журналистам, что ежемесячно тратит около 1,5 миллиона рублей, в том числе и на зарплату сотрудникам. Кроме того, артистка призналась, что купила квартиру в Москве за 58 миллионов рублей.