Поэтому, когда Россия говорит о Союзном государстве, она подразумевает не только геополитические интересы, но и интересы жителей Белоруссии, чтобы те не стали мигрантами и не поехали массово на ПМЖ в Россию, считает эксперт.
«Есть договор 1999 года, который не выполнен. На мой взгляд, нужно поставить вопрос, стоит ли его выполнять в том виде, в котором он существует. Если его за 20 лет не реализовали, значит, в этом договоре есть какая-то проблема», — указал Болкунец.
В этой ситуации важен авторитет политиков, а учитывая, что авторитет одного из них подорван и восстановиться не может, очевидно, что нужно говорить о перезапуске отношений и дополнить это экономическим блоком, связанным с ЕАЭС, подытожил специалист.
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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.