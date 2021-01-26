Российская сторона с огромным удовлетворением отказалась бы от субсидий в адрес Белоруссии, но это отразится на благосостоянии граждан республики. Об этом рассказал российско-белорусский экономист и политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

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«Есть договор 1999 года, который не выполнен. На мой взгляд, нужно поставить вопрос, стоит ли его выполнять в том виде, в котором он существует. Если его за 20 лет не реализовали, значит, в этом договоре есть какая-то проблема», — указал Болкунец.

В этой ситуации важен авторитет политиков, а учитывая, что авторитет одного из них подорван и восстановиться не может, очевидно, что нужно говорить о перезапуске отношений и дополнить это экономическим блоком, связанным с ЕАЭС, подытожил специалист.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.