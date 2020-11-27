В ближайшие месяцы в Белоруссии начнется транзит власти и уход Александра Лукашенко из политики, считает политолог Дмитрий Болкунец

В Минске 26 ноября прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Лавров напомнил белорусскому лидеру о договоренностях между Москвой и Минском. Некоторые эксперты полагают, что глава внешнеполитического ведомства РФ намекнул Лукашенко на конституционную реформу.

- Дмитрий, прислушается ли Лукашенко к России и начнет ли выполнять обещанное?

— Привет от Владимира Владимировича, конечно, означает напоминание для Лукашенко о тех договоренностях, которые он не выполнил после возвращения из Сочи.

Дмитрий Болкунец: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Предполагаю, что на встрече затрагивался вопрос в том числе и по поводу освобождения политзаключенных. В частности, Виктора Бабарико, который на протяжении 20 лет возглавлял Белгазпромбанк. Поэтому ожидаю, что в ближайшее время эти люди будут отпущены из тюрем. Это будет удар по самолюбию Лукашенко.

После того как Бабарико решил участвовать в политической кампании, его назвали жуликом и преступником международного уровня. Мы знаем, как Лукашенко придумывает эти дела, поэтому очевидно, что дело против Бабарико было исключительно политическим. Если Бабарико окажется на свободе, то это будет означать, что в Белоруссии появился политический деятель. Если он, конечно, захочет политикой заниматься.

Поэтому в этой ситуации Лукашенко чувствует себя недостаточно уверенно. Это было заметно на видеокадрах встречи (с Лавровым). Он был не очень доволен, не очень счастлив, сидел очень напряженный и с трясущимися руками пытался выслушать, какие приветы ему передают из Сочи.

- Что грозит Лукашенко, если он не прислушается к словам Лаврова?

— Во-первых, ему грозит санкционный пакет Евросоюза. Очередной пакет планируется принять 7 декабря, он будет связан с экономическими мерами. В анонсированном списке около 400 предприятий, которые могут попасть под санкции, и около 30 белорусских бизнесменов.

Отчасти это может коснуться и российских интересов, потому что есть пересечения по бизнесу, и в этом списке может оказаться кто-то из россиян. Для России было бы не очень приятно отвечать за Лукашенко. Ведь после того, как Лукашенко запустил всю эту вакханалию с выборами, и после того, как Россия его признала в качестве легитимного президента, репутация России в глазах Белоруссии очень сильно обвалилась.

Андрей Суздальцев: Все связанное с интеграцией Россия–Белоруссия загублено при Лукашенко © Владимир Трефилов Владимиром Сунгоркиным, который в интервью заявил, что если бы Россия не поддержала Лукашенко публично, он бы давно уже не был президентом.

Я абсолютно с ним согласен, потому что белорусская элита и силовой блок смотрят, есть ли поддержка у Лукашенко. Сейчас Россия дает ему еще один шанс, чтобы спастись, уйти мирно, не через революцию, а через конституционную реформу. Иначе его повесят, как повесили других политических деятелей. Поэтому в этой ситуации выбора у него нет, и в ближайшие месяцы начнется процесс транзита и ухода Лукашенко из белорусской политики.

У него нет политического будущего в Белоруссии, и я убежден, что Россия с ним больше работать не будет.

- Недавно белорусская Аналитическая мастерская обнародовала опрос, согласно которому только 40% белорусов поддерживают создание Союзного государства. Еще в сентябре, по данным этой же компании, сторонников СГ было 51%.

— Особого доверия к соцопросу, который проводился из Варшавы нет, но думаю, что такой тренд, конечно, есть. Он связан с непониманием белорусских граждан того, что происходит. Нельзя 20 лет строить дом, в котором нет даже крыши. Поэтому есть разочарование, это означает необходимость перезапуска отношений, чтобы граждане понимали прозрачность системы отношений, какие блага дает Союзное государство, этого никто не объясняет. Когда мы видим, что одна часть Союзного государства признает нелегитимного президента, это вызывает бурю эмоций.

В этой ситуации важен авторитет политиков, а учитывая, что авторитет одного из них подорван и восстановиться не может, очевидно, что нужно говорить о перезапуске отношений и дополнить это экономическим блоком, связанным с ЕАЭС.

- То есть еще непонятно, как будет выглядеть Союзное государство?

— Есть договор 1999 года, который не выполнен. На мой взгляд, нужно поставить вопрос, стоит ли его выполнять в том виде, в котором он существует. Если его за 20 лет не реализовали, значит, в этом договоре есть какая-то проблема.

Нужно находить проблемные позиции, которые не устраивают обе стороны, и пытаться как-то решить этот вопрос. В прошлом году обещали подписать дорожные карты, но белорусская сторона сказала, что подписывать ничего не будет. Считаю неправильным, что эти переговоры, которые касаются десятков миллионов граждан двух стран, шли в закрытом режиме, и никто эти карты в глаза не видел.

Не Украина. Будет ли в Белоруссии региональный раскол? © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

А если там был политический блок, который затрагивает интересы суверенитета, то стоит пересмотреть этот подход, потому что России не очень радостно тащить белорусскую экономику. С огромным удовлетворением российская сторона отказалась бы от субсидий в адрес Белоруссии, но это отразится на благосостоянии граждан. Поэтому, когда Россия говорит о Союзном государстве, она подразумевает не только геополитические интересы, но и интересы жителей Белоруссии, чтобы те не стали мигрантами и не поехали массово на ПМЖ в Россию.

- Каковы действительные сценарии передачи власти Лукашенко? Поступит ли он по примеру Назарбаева, отойдя от власти, но оставшись серым кардиналом? Или есть альтернативные варианты?

— Путь простой, и он был обозначен в самом начале процесса. Это перераспределение полномочий, корректировка Конституции. Полномочия переходят к парламенту и в какой-то степени к местным советам и правительству. Полномочия президента существенно урезаются, проходят новые парламентско-президентские выборы, но в них Александр Лукашенко не участвует.

В соответствии с законом он получает необходимые гарантии. В такой ситуации он покидает свой пост, я ожидаю, что это случится весной. Говорить о том, что он останется в роли почетного президента, я бы не стал, его никто из белорусской элиты не примет. Все ждут, когда он уйдет. Это уже читается в действиях ряда чиновников, которые саботируют те или иные поручения Лукашенко.

Никто не ждет, что он останется у власти, в том числе и силовики. Экономика ждет, когда он уйдет, потому что он несет разруху. То есть когда-то он созидал, а сейчас разрушает то, что создал, потому что санкционный пакет — колоссальный удар по белорусской промышленности и по окружению Лукашенко.

- На сельскохозяйственном рынке Белоруссия серьезный конкурент западным странам. За весь период правления Лукашенко мы видели серьезные санкции против Белоруссии, которые не оборачивались тяжелыми последствиями для страны. Неужели именно этот пакет санкций станет той соломинкой, которая переломит хребет белорусской экономике?

— Это не только соломинка, это репутационный удар. Это закрытие всех рынков капитала, и вряд ли какая-то западная страна будет инвестировать в Белоруссию. Если Евросоюз будет принимать жесткие меры в отношении 400 компаний, то это будет означать закрытие всего рынка для поставок товаров из Белоруссии в Европу.

Назло Батьке: Польша, Латвия и Литва вступили в борьбу за «жемчужины белорусского бизнеса» © AP, Sergei Grits

Канада здесь преследует свои интересы, учитывая, что она один из крупнейших производителей удобрений. Но если такое случится, это может привести к существенному подорожанию калийных удобрений на мировых рынках. Уже есть истерическая реакция белорусских государственных телеграмм-каналов, которые пишут, что Европа тоже понесет большие убытки, потому что подорожают продукты питания.

Какая-то зависимость Европы от этих поставок есть, но она не столь существенная. Калийные удобрения дают очень приличный объем валютных поступлений в бюджет Белоруссии. Если это случится, то удар по экономике будет серьезным, и спасать Лукашенко Россия не будет.