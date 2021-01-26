Новоизбранный президент США Джо Байден будет крайне осторожен в своих контактах с украинскими политиками, чтобы не попасть снова в коррупционный скандал, сказала американская журналистка Маргарет Кимберли в интервью изданию Украина.ру

Ранее стало известно, что Джо Байден и его сын Хантер получали взятки на Украине и влияли на украинскую политику. В частности, семья Байденов была замешана в скандале с украинской компанией «Бурисма».

«Байден в свое время был ключевой фигурой для Украины, поэтому он может уделять ей больше внимания, чем другие президенты. О деятельности его сына забудут, и в должности президента Джо Байден будет более осторожен, не позволяя сыну или кому-либо другому участвовать во всем, что даже может лишь показаться конфликтом интересов», — полагает Кимберли.

Пленки Деркача. Скандальное дело Бурисмы может стать политической бомбой для Байдена © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк интервью можно прочитать на нашем сайте.

Ранее украинская компания «Бурисма» в суде призналась в даче взятки вице-президенту США Джо Байдену.

Представители «Бурисмы» в суде требовали опровержения информации о том, что они выплатили за лоббистскую деятельность бывшему вице-президенту США Джо Байдену $900 тыс.

Суд отдельно отметил: «Бурисма» в своем заявлении фактически не оспаривает факты выплат — только их размеры. То есть она согласна, что платила Байдену и его сыну, но не соглашается, что именно такие суммы.