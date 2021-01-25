«На условиях определенной конфиденциальности скажу, что действительно ведутся параллельно переговоры с индийским производителем компанией Serum Institute, который имеет возможность производить американскую вакцину Novavax и имеет возможность производить вакцину компании AstraZeneca на данный момент», — рассказал он.
Иващенко добавил, что в Индии проводилось большое количество клинических исследований именно этих двух препаратов.
Украина с мая 2020 года ведет переговоры с компаниями, которые уже зарегистрировали свои вакцины от COVID-19. Глава Миздрава Максим Степанов говорил, что первый этап вакцинации, в ходе которого будут привиты медики, работающие непосредственно с COVID-больными, военнослужащие в зоне ООС, социальные работники из гериатрических пансионатов и сами пациенты, может начаться в середине февраля.
Первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса стала российская. Разработка Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи прошла клинические испытания в июне и июле, получив название «Спутник V». На официальном сайте препарата сообщается, что сейчас в мире разрабатывают более 160 вакцин против коронавируса. По мнению председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, Киев должен незамедлительно приступить к переговорам с Москвой о закупке вакцины «Спутник V».