Минздрав Украины ведет переговоры о закупке вакцины от коронавируса производства Индии. Об этом на днях сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко, передает Vesti.ua

Бортник объяснил, кому на Украине мешает российская вакцина © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк рассказал он.

Иващенко добавил, что в Индии проводилось большое количество клинических исследований именно этих двух препаратов.

Украина с мая 2020 года ведет переговоры с компаниями, которые уже зарегистрировали свои вакцины от COVID-19. Глава Миздрава Максим Степанов говорил, что первый этап вакцинации, в ходе которого будут привиты медики, работающие непосредственно с COVID-больными, военнослужащие в зоне ООС, социальные работники из гериатрических пансионатов и сами пациенты, может начаться в середине февраля.

Первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса стала российская. Разработка Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи прошла клинические испытания в июне и июле, получив название «Спутник V». На официальном сайте препарата сообщается, что сейчас в мире разрабатывают более 160 вакцин против коронавируса. По мнению председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, Киев должен незамедлительно приступить к переговорам с Москвой о закупке вакцины «Спутник V».