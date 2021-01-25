Учитывая, что ситуация в Белоруссии на грани гражданской войны, и там накалена ситуация, можно было ожидать, что отношение жителей республики к России, поддерживающей президента Александра Лукашенко, будет гораздо хуже. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Суздальцев рассказал, что сделает Россия, если Тихановская придет к власти © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Андрея Вардомацкого провела социологическое исследование, в соответствие с которым только 40% белорусов поддерживают идею создания Союзного государства, притом что еще в сентябре эти идеи разделяли 51% респондентов.

«Все решается в Минске. Минск — это огромный город. Для них, это как если бы в Москве жили 40 миллионов. И в этих условиях падение всего на 10% — это успех. Мы сохраняем за собой статус третейского судьи, который в случае чего даст по рукам», — отметил эксперт.

Кроме того, политолог оценивает как частичный успех мягкой силы России тот факт, что протестующие не поднимают вопросы геополитического выбора между интеграцией и Евросоюзом, требуя лишь отставки Лукашенко.

Более 50% электората, которые пошли против Лукашенко, не рвутся в интеграцию с Россией, им просто надо, чтобы Россия была рядом и в случае чего страховала и помогала, добавил Суздальцев.

Но все, что связано с интеграцией, было загублено при Лукашенко и теперь связано с его именем, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.