Можно скептически относится к Китаю, но он может предоставить Белоруссии новые технологии, отрасли экономики и рабочие места. Об этом рассказал белорусский политолог Петр Петровский в интервью изданию Украина.ру

Китаевед рассказал об очень интересной схеме, которую Пекин применяет в Белоруссии © Santa Fe Relocation Services / flickr

«Россия сегодня не может предоставить всего этого спектра технологий для модернизации белорусской экономики, так как сама пытается привлечь их. Посмотрите на тот же «КамАЗ», который просто воспроизводит технологии «Даймлера», или "Ладу" с ее французскими технологиями. Поэтому Россия сегодня может быть донором только в атомных, космических и части технологий ВПК», — указал Петровский.

По его словам, белорусская сторона всегда очень трепетно относилась к наличию в своей собственности технологий, и Пекин предоставляет ей такую возможность, примером чему может служить ЗРК «Полонез» или электротранспорт.

Политолог считает, что что через свою инициативу пояса и пути КНР будет продвигать в том числе и свои управленческие наработки.

Он добавил, что Минск мог бы перенять китайскую модель социального рейтинга, укоренение элементов которой смогло бы стать реальной альтернативой западной либерально-буржуазной демократии.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.