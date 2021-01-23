«Столкновение между рейсовым автобусом №119 сообщением "Полянка — Львов", которым управлял 34-летний житель Пустомытовского района, и поездом №140 под управлением 36-летнего машиниста, жителя Львова, который двигался в направлении от Львова до Самбора, произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде», — говорится в материале силовиков.
Пострадали два пассажира маршрутки: 36-летняя жительница села Полянка и 48-летний львовянин. Позже мужчина от полученных травм скончался в больнице.
По факту аварии возбуждено уголовное дело. Виновнику ДТП может грозить лишение свободы сроком до восьми лет.