Поезд врезался в маршрутное такси с пассажирами во Львовской области. Об этом 23 января сообщило региональное управление Нацполиции страны в Facebook

Во Львове маршрутка сбила невесту экс-главы САП Холодницкого © пресс-служба НАБУ Пострадали два пассажира маршрутки: 36-летняя жительница села Полянка и 48-летний львовянин. Позже мужчина от полученных травм скончался в больнице. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Виновнику ДТП может грозить лишение свободы сроком до восьми лет.