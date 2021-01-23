Турецкая фармацевтическая компания будет производить российский препарат от коронавируса «Спутник V». Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), передает 23 января РИА Новости

В РФПИ заявили, что стороны подписали соглашение и ведется передача технологии производства вакцины.

«Потенциальный объем производства — миллионы доз вакцины "Спутник V" в год, обсуждается также вопрос о возможном расширении производства в дальнейшем. Поставка вакцины будет осуществляться как на внутренний рынок внутри Турции, так и в другие страны», — сообщили в фонде.

В Турции научились диагностировать коронавирус за 10 секунд © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

«Спутник V» — первая в мире вакцина от COVID-19. Она разработана российским Центром им. Гамалеи на платформе аденовирусных векторов человека.

Согласно исследованиям данных по 18 794 добровольцам, на 28-й день после введения первой дозы вакцины «Спутник V» ее эффективность составила 91,4%, а на 42-й день подтверждена более чем 95%-ная эффективность.