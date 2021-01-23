По его мнению, у Киева есть хорошие шансы добиться прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе до конца 2021 года, пока у власти в Германии находится Ангела Меркель. Также он посоветовал подключить к переговорному процессу США и вернуться к идее ввода миротворческого контингента Совбеза ООН в Донбасс.
Порошенко рекомендовал властям страны «не раздражать общество пустой болтовней» о местных выборах в Донбассе, так как, по его мнению, условий для их проведения в 2021 году явно не будет.
«Это же замечание касается и попытки возобновить закупку газа в России и вернуть Украину в энергетическую зависимость от Кремля», — заключил он.
На прошлой неделе партия Порошенко «Европейская солидарность» раскритиковала и.о. министра энергетики страны Юрия Витренко за предложение возобновить закупки топлива из России, чтобы разрешить кризис с нехваткой энергоносителей и повышением тарифов на коммунальные услуги, а также отменой льгот. Кризис вызвал массовые волнения по всей стране. По мнению сторонников бывшего президента, Минэнерго в сговоре с высшим руководством страны хочет сделать Киев зависимым от Москвы.