Бывший президент Украины Петр Порошенко 22 января в эфире украинского «5 канала» потребовал от действующего главы государства Владимира Зеленского «продолжить непрерывную осаду Кремля» при помощи санкций

«Порошенко живой?»: в соцсетях встревожились после инаугурации Байдена © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Ангела Меркель. Также он посоветовал подключить к переговорному процессу США и вернуться к идее ввода миротворческого контингента Совбеза ООН в Донбасс.

Порошенко рекомендовал властям страны «не раздражать общество пустой болтовней» о местных выборах в Донбассе, так как, по его мнению, условий для их проведения в 2021 году явно не будет.

«Это же замечание касается и попытки возобновить закупку газа в России и вернуть Украину в энергетическую зависимость от Кремля», — заключил он.

На прошлой неделе партия Порошенко «Европейская солидарность» раскритиковала и.о. министра энергетики страны Юрия Витренко за предложение возобновить закупки топлива из России, чтобы разрешить кризис с нехваткой энергоносителей и повышением тарифов на коммунальные услуги, а также отменой льгот. Кризис вызвал массовые волнения по всей стране. По мнению сторонников бывшего президента, Минэнерго в сговоре с высшим руководством страны хочет сделать Киев зависимым от Москвы.