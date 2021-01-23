В интервью изданию Украина.ру политолог, директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков назвал двух возможных кандидатов на должность премьер-министра Украины после смены администрации в США

По словам Рудякова, экс-премьер Украины Арсений Яценюк сейчас оказался в выгодной по двум параметрам ситуации: во-первых, как «любимец» Виктории Нуланд (экс-помощницы госсекретаря США по делам Европы и Евразии, которая должна стать замом госсекретаря по политическим вопросам) и части пришедшего к власти в США истеблишмента.

Руслан Бизяев: При Байдене в большую политику может вернуться Яценюк © Facebook, Руслан Бизяев

Однако на пост Дениса Шмыгаля есть и другие кандидаты, отметил Рудяков. В частности, по его словам, премьером может стать министр здравоохранения Максим Степанов, который «связан с некоторыми олигархическими группами и заручился поддержкой американского посольства».

Эксперт полагает, что заявления Степанова о категорическом отказе покупать российскую вакцину могут свидетельствовать о том, что его кандидатура рассматривается в США.

«Яценюк, в отличие от Степанова, более серьезный игрок с более серьезной американской поддержкой, и у него более солидный бэкграунд», — заключил Рудяков.

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Согласно итогам соцопроса украинцев 19 января, проведенного компанией «Роботизированные телесистемы», 74% респондентов высказалось за уход украинского премьера Дениса Шмыгаля в отставку из-за поднятия жилищно-коммунальных тарифов. На Украине вспыхнули протесты, несмотря на то что глава правительства ввел временное госрегулирование тарифов.