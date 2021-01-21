Президент США Джо Байден не будет самолично заниматься украинским направлением, но при этом никаких ключевых для этой роли персоналий анонсировано также не было. Уровень интереса США к Украине можно проследить по должностям людей, которые ею занимаются, считает политолог Павел Рудяков

Павел Рудяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Павел Рудяков рассказал в интервью изданию Украина.ру.

— Павел Николаевич, после победы Джо Байдена на выборах в США появились слухи о возможном реванше в Украине условных «политиков Евромайдана»: мол, могут укрепиться позиции экс-президента страны Петра Порошенко, вернутся другие знаковые фигуры. Как думаете, сумеет ли Зеленский найти общий язык с администрацией Байдена?

— Прежде всего, понятно, что Байден сам не будет заниматься Украиной, будет какой-то другой человек или группа людей. У нас одно время был спецпредставитель госсекретаря [Курт] Волкер, потом его сняли, и никто при [экс-президенте США Дональде] Трампе не занимался этим в такой должности. И сейчас вроде нет сигналов или заявлений, которые говорили бы о том, что будет спецпредставитель. Значит, Украина остается в таком положении в американской внешней политике, которая в общем-то остается как была, с некоторыми коррективами демократическими.

Еще несколько лет назад нами занимались люди на уровне заместителя госсекретаря от американских администраций, а потом это спустили на уровень посольства, но тогда хотя бы были послы, а теперь у нас одни поверенные. То есть нами занимаются чиновники уровня пятого заместителя третьего секретаря. К нам потеряли интерес по целому ряду причин, в том числе поскольку мы себя не проявили как уважающее себя государство и перешли под внешнее управление — нам не нужны уже такие дипломатические реверансы.

Что касается того, наладит ли Зеленский или не наладит общий язык с новой администрацией, это не зависит от Зеленского, это решают американцы: если они скажут, что этот мальчик досидит до 2024 года, он досидит, если скажут, не досидит, — не досидит. Вопрос не в том, наладит — не наладит, они дадут указания, и Зеленский будет выполнять. Вопрос в цене того, что вы называете сотрудничеством, а я — исполнением указаний.

Байден, будучи вице-президентом, определил цену. Америка как государство брала свое и деньгами, и тушками, и услугами, и чем угодно, а Байден брал миллионами через сына и сам напрямую, если подтверждается информация. Я думаю, меньше, чем была, цена не будет, а мы сильно обеднели и продолжаем беднеть: ресурса стало меньше, ртов голодных стало больше. Поэтому мне кажется, думать нужно о том, какой окажется цена.

- Говоря об украинском бэкграунде Байдена, каковы теперь политические перспективы экс-президента Украины Петра Порошенко? Ему играет на руку бывшее сотрудничество с новым американским лидером?

Куратор по-киевски: что Джо Байден говорил об Украине © РИА Новости, Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк Порошенко. У него могли бы быть перспективы с Байденом, с которым они были подельниками, но мне кажется, что эта часть украинского кейса, связанная с Порошенко, для Байдена токсична, поэтому он будет избегать этого. Есть более нейтральные с точки зрения скандальных историй персонажи.

- Например?

— Например, [экс-премьер Украины Арсений] Яценюк, [мэр Киева Виталий] Кличко, кто-то из новейших соросят, совсем еще желторотых в политическом смысле… Кто-то из них может.

- Фамилия Яценюка сейчас все чаще стала звучать в разговорах о возможной смене Кабмина на фоне тарифных протестов в Украине. Можно ли всерьез рассматривать его как возможного кандидата на пост премьер-министра страны?

— Как один из возможных вариантов — да, он реален. К тому же Яценюк в данном случае оказывается в такой по двум параметрам выгодной ситуации: он любимец Виктории Нуланд (экс-помощницы госсекретаря США по делам Европы и Евразии, которая должна стать замом госсекретаря по политическим вопросам. — Ред.) и части этого пришедшего к власти американского истеблишмента. С другой стороны, если верить нашей подковерной и закулисной информации, он заручился поддержкой некоторых из наших больших старых олигархов, кто еще продолжает вкладывать деньги в политику. И он может быть таким согласованным кандидатом.

Но это только один из возможных вариантов. Называется еще министр здравоохранения [Максим] Степанов, который связан с некоторыми олигархическими группами и тоже вроде заручился поддержкой американского посольства. Если вы обратите внимание на наши источники, он такой непростой человек и технологически очень обеспеченный, уже много лет ведет кампанию по продвижению себя. В последнее время он криком кричит, что мы не будем покупать российскую вакцину, даже если ВОЗ ее порекомендует. Это признак того, что он в посольстве американском получил проездной билет на какое-то время и тоже рассматривается.

Но Яценюк, в отличие от Степанова, более серьезный игрок с более серьезной американской поддержкой, и у него более солидный бэкграунд.

- К слову о посольстве, насколько значима сейчас фигура поверенного в делах Украины? Что собой представляет Кристина Квин: она больше «ястреб» или более умеренный дипломат?

Про орлов и ограду. Как украинцы научили Байдена плохому © AP, Carolyn Kaster

- В конце прошлого года многие заметили тенденцию, что сегодня Украина все больше подпадает под влияние Великобритании, вливаясь в треугольник с Лондоном и Анкарой. Заинтересованы ли США в том, чтобы этого не произошло?

— Это пока что только тенденция. Хотя, конечно, какие-то проявления есть: мы британским фирмам что-то отстегиваем. Вот закупку вакцины Минздрав поручил американской компании Crown Agents, и они получили 2,5 или 3 миллиарда и будут еще увеличивать финансирование под хороший процент. То есть подвижки можно отслеживать.

Но мне кажется, что это не ущемляет интересы американцев. Великобритания для них дружественное государство, а кроме того, мы, несмотря на бедность и убогость нашу, остаемся ресурсно богатой страной, так что тут хватит на Америку и на Британию еще останется. Поэтому у Вашингтона и Лондона, я думаю, тут нет противоречий, хотя могут возникнуть бизнес-конфликты между теми, кого будут продвигать американцы и британцы, если это выйдет на окологосударственный уровень. Но они договорятся между собой.

- Кстати о бизнесменах, как думаете, поменяется ли что-то с новой американской администрацией для украинского олигарха Игоря Коломойского, у которого с США напряженные отношения?

— Тут трудно говорить. Это зависит от того, как они будут вести расследование по американской проблематике у себя. Он же тоже не простой и не сегодня появившийся на свет, в том числе американский свет, и тоже умеет привлекать и лоббистские, и адвокатские конторы. Думаю, что он лучше, чем мы с вами, понимает, какие угрозы и опасности теперь возникают в связи с тем, что Байден инаугурировался, для него.

Кроме того, у нас одна из таких ведущих, доминирующих тенденций, по крайней мере второй половины прошлого года, была открытая стычка между нашими соросятами — бандой, которая является одним их проводников внешнего управления, — и такими олигархическими ребятами, которые сидят во всех структурах власти. Это столкновение проявилось в истории с Конституционным судом, со Специализированной антикоррупционной прокуратурой, оно выплеснулось в публичную плоскость и никуда не делось.

Байденизм и ожидания Украины © AFP, NARINDER NANU

И я думаю, что американцы будут стараться избегать такого развития событий, то есть не душить его до конца, а пытаться с ним договориться, чтобы он откупился, чтобы его нейтрализовать.

- А готов ли Зеленский в случае соответствующего указания пойти на конфликт с Коломойским?

— Тут бабушка надвое сказала. Мне кажется, тут не все так просто. Несмотря на то что Коломойский уже потерял и продолжает терять влияние на нашу власть и Зеленского персонально, считать его безнадежно проигравшим лузером я бы не спешил.