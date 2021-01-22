Ультраправые активисты 22 января совершили нападение на журналиста Руслана Коцабу и его адвоката Татьяну Монтян в Коломые Ивано-Франковской области. Об этом сам Коцаба рассказал изданию «Страна.ua»

Руслан Коцаба: Майдану может радоваться лишь тот, кто прорвался к кормушке © Facebook, Руслан Коцаба

«Под зданием суда большая группа агрессивных молодчиков из провальных неонацистских группировок напали на меня и моего адвоката Татьяну Монтян. Они забрызгали нас огнетушителем и выкрикивали различные угрозы в наш адрес. Бросали в нас яйца. Полиция на это никак не реагировала», — сказал он.

В конце концов правоохранители все же организовали коридор для Коцабы и Монтян, которые смогли выйти из здания суда и сесть в автомобиль. Однако радикалы на этом не остановились, они предприняли попытку блокировать машину, проколоть ей шины. После этого толпу сумела оттеснить полиция, и авто смогло уехать.

Ранее Ивано-Франковский апелляционный суд направил обвинительный акт в отношении блогера Русланы Коцабы на повторное рассмотрение в Коломыйский горрайонный суд.

Коцаба был обвинен в государственной измене и препятствовании проведению военных операций, преступлениях, наказуемых лишением свободы на срок от 5 до 15 лет, арестован, после чего был объявлен Amnesty International узником совести.

После 524 суток ареста и скандального судебного разбирательства он был оправдан Апелляционным судом Ивано-Франковской области и отпущен в зале суда. Однако в 2017 году Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам отменил оправдательный приговор и назначил пересмотр дела. Затем несколько судей и местных судов отказались от рассмотрения дела. Суд постановил вернуть официальное обвинение для дальнейшего расследования, но постановление было отменено апелляционным судом.