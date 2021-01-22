Ряд Telegram-каналов сегодня распространили фото и видео, на которых видна фигура человека, охваченного огнем.
«Произошел инцидент. Оперативно выбыла столичная милиция и скорая помощь. Сейчас устанавливаются все обстоятельства. Все подробности сообщим позже», — сказала Чемоданова.
В Минздраве отметили, что пострадавший находится без сознания, его госпитализировали в Республиканский ожоговый центр.
«При первичном осмотре сотрудники скорой помощи диагностировали у него более 50% ожогов тела», — рассказали в ведомстве.
В Следственном комитете пока не комментируют случившееся.