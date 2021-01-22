Шабунин заявил, что экспертиза подтвердила поджог его дома
Шабунин заявил, что экспертиза подтвердила поджог его дома
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Ряд Telegram-каналов сегодня распространили фото и видео, на которых видна фигура человека, охваченного огнем. 

«Произошел инцидент. Оперативно выбыла столичная милиция и скорая помощь. Сейчас устанавливаются все обстоятельства. Все подробности сообщим позже», — сказала Чемоданова.

В Минздраве отметили, что пострадавший находится без сознания, его госпитализировали в Республиканский ожоговый центр.

«При первичном осмотре сотрудники скорой помощи диагностировали у него более 50% ожогов тела», — рассказали в ведомстве.

В Следственном комитете пока не комментируют случившееся.