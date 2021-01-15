Украинские музыканты певица Настя Каменских и ее муж продюсер Алексей Потапенко (Потап) отдыхают на Мальдивах. Идиллию в отношениях нарушило странное, по мнению поклонников, поведение супруга. Видео из поездки в Instagram выложила Каменских 14 января

Киркоров велел уволенной домработнице Люсе держать язык за зубами © Филипп Киркоров/Инстаграм

«Это так мило, котик», — сказала исполнительница.

«А ну пошли домой, с*ка!» — ответил ее супруг.

Ранее Каменских нарвалась на критику фанатов за видео с танцем в стиле тверк, где она активно трясла ягодицами в коротких шортах. Часть подписчиков поинтересовалась: куда в этот момент смотрел ее муж?

Как скоро звездная пара планирует вернуться в столицу Украины, пока неизвестно, возможно, их решение еще задержаться на отдыхе связано с ужесточением карантинных мер в стране, где с 8 по 24 января введен локдаун.

В это время закрыты развлекательные заведения, кафе и рестораны, торговые центры продают только продукты. При этом реализовывать, например, хозяйственные товары запрещено.

На отдыхе в тропических странах сейчас многие украинские звезды. Так, певица Оля Полякова, музыканты и семейная пара Надя Дорофеева и Владимир Дантес и актриса Ольга Сумская уже получили от подписчиков свою дозу хейта за то, что сбежали из страны. Отдельные граждане Украины даже назвали такое поведение звезд «пиром во время чумы».

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