«Одни протестуют против рейдерского захвата земель в Вышгородском районе, другие против рынка "Столичный", где, по словам националистов, конечным бенефициаром является одиозный бизнесмен времён Януковича Юрий Енакиевский», — говорится в материале.
Часть активистов пришла вмешаться в действия Владимира Рахливского и Игоря Штанько, которые, по мнению протестующих, незаконно массово отбирают земельные участки под Вышгородом.
Ранее сообщалось, что в четверг в Офисе противодействия рейдерству должны рассматривать 26 земельных участков.
Количество уголовных производств за рейдерство возросло в два с половиной раза на Украине за последние пять лет. Такие данные были зафиксированы осенью прошлого года. В частности, ухудшается инвестиционная привлекательность и усложняется ведение бизнеса на Украине. Также сообщается, что чаще всего в суде рассматриваются дела о рейдерстве, касающиеся статьи 205 УК, — подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и ФЛП. Из 451 открытого производства в суд пришло 262 дела, то есть 55%.