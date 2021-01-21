Протест против рейдерского захвата земель проходит в Киеве возле Офиса противодействия рейдерству. Об этом 21 января сообщил Telegram-канал PavlovskyNews

Националисты ополчились против улицы Терешковой в Одесской области © РИА Новости, Василий Малышев | Перейти в фотобанк Юрий Енакиевский», — говорится в материале.

Часть активистов пришла вмешаться в действия Владимира Рахливского и Игоря Штанько, которые, по мнению протестующих, незаконно массово отбирают земельные участки под Вышгородом.

Ранее сообщалось, что в четверг в Офисе противодействия рейдерству должны рассматривать 26 земельных участков.

Количество уголовных производств за рейдерство возросло в два с половиной раза на Украине за последние пять лет. Такие данные были зафиксированы осенью прошлого года. В частности, ухудшается инвестиционная привлекательность и усложняется ведение бизнеса на Украине. Также сообщается, что чаще всего в суде рассматриваются дела о рейдерстве, касающиеся статьи 205 УК, — подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и ФЛП. Из 451 открытого производства в суд пришло 262 дела, то есть 55%.