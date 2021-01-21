Певец Филипп Киркоров намерен оспорить запрет на въезд в Литву в судебном порядке, сообщил адвокат артиста Александр Добровинский. Об этом написал РБК 20 января

«Филипп Бедросович, как и я, считает, что использовать культуру в политических целях недостойно. Поэтому Филипп доверил мне вести его дела в судах Европы, где мы будем бороться и отстаивать гражданскую позицию Филиппа», — сказал адвокат.

МВД Литвы по просьбе литовского МИДа 20 января объявил о запрете российскому исполнителю Филиппу Киркорову въезжать в страну в ближайшие 5 лет. В качестве причины такого решения правоохранители назвали публичное оправдание присоединения Крыма к России.

Эстония высказалась о запрете выступлений Киркорова © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк Габриэлиус Ландсбергис заявлял, что его страна рассматривает возможность запрета на въезд Киркорову и певцу Михаилу Шуфутинскому.

Вопрос о запрете власти прибалтийской страны вынесли на обсуждение после того, как узнали, что компании — организаторы концертов российских артистов получили субсидии за несостоявшиеся или отложенные мероприятия в карантин.

Местные СМИ сообщили, что Совет по культуре Литвы профинансировал компаниям убытки в размере 30,7 тысячи евро.

После появления этой информации местный журналист Андрюс Тапинас раскритиковал свои власти, напомнив, что Киркоров снимался в клипе в поддержку белорусского президента Александра Лукашенко. Кроме того, артист называл Крым самым любимым местом в России, а Шуфутинский там выступал.

Ранее Киркоров объяснил, почему отказался вернуть награду «кровавому тирану» Лукашенко.