Певец Филипп Киркоров рассказал, что встретился с большим количеством критики после получения ордена Франциска Скорины из рук белорусского президента Александра Лукашенко, его противники требовали, чтобы артист вернул награду, но тот отказался. О причинах исполнитель рассказал в интервью «Московскому комсомольцу», которое вышло 20 января

Киркорову запретили въезд в Литву из-за Украины © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Киркоров заявил, что поддерживает родную для него Белоруссию уже 30 лет: приезжает с концертами, представлял на «Евровидении» вместе с Димой Колдуном и получил из рук Лукашенко орден Франциска Скорины.

«И тут началось: возвращай награду "кровавому диктатору"… Я не понимаю, почему должен возвращать награду, заслуженную трудом и потом. Она не далась мне как подарок судьбы. Я пахал на Беларусь, я стоял под белорусским флагом в 2007 году (на «Евровидении». — Ред.) и получил награду, которую президент вручил мне от лица народа. С какой стати нужно от всего этого отрекаться?» — возмутился Киркоров.

Он заявил, что его всю жизнь «стараются сделать разменной монетой», то в войне между кланами в эстрадном мире, то между «странами, которые все для меня родные». Но что бы кто ни говорил, утверждает Киркоров, он коней на переправе не меняет и никогда не сдавал тех, с кем работает и дружит.

А артисты сегодня, считает поп-король, часто становятся заложниками самых разнообразных войн. И в этой ситуации, говорит певец, ему больше всего жалко поклонников из Белоруссии и с Украины, в том числе и своих, которые лишены возможности прийти на концерты.

В случае с Украиной, рассказал Киркоров, он вообще не знает, когда сможет порадовать там своих фанатов, так как после посещения детского фестиваля «Новая Волна» в Крыму стал невъездным на Украину.

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Весной 2019 года Филиппа Киркорова предлагали сделать послом России на Украине, поскольку он давно дружит с нынешним президентом страны Владимиром Зеленским. Поп-королю понравилась эта идея, он заявил, что готов работать в вопросе налаживания отношений между государствами. Однако еще летом 2015 года ему был запрещен въезд на Украину за посещение Крыма без разрешения на то украинских властей.