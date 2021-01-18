Известно, что таким образом Северный апелляционный хозсуд отменил решение Хозсуда Киева, которым было отказано удовлетворить эти исковые требования «Таскомбанка».
В 2018 году Хозсуд Киева также обязывал «Таскомбанк» вернуть «Укрзализныце» 140 миллионов гривен (368,3 миллиона рублей), уплаченных «Украинской железной дорогой» банку в рамках исполнения судебного решения по этому делу, вынесенного в 2016 году. Однако впоследствии соответствующее постановление суда первой инстанции было отменено апелляционным судом.
В июне 2020 года УЗ сообщила, что большая палата Верховного суда Украины признала ее правопреемником ГП «Донецкая железная дорога» с даты госрегистрации АО, а именно с 21 октября 2015 года. Как отмечала «Укрзализныця», это означает, что она будет обязана погасить все долги ДЖД, не получив при этом от последней никакого имущества в уставный капитал.
По данным Нацбанка Украины, на начало 2020 года основным владельцем «Таскомбанка» являлся Сергей Тигипко (99,93% акций). По размеру общих активов этот банк занимал 18-е место среди 75 действующих в стране банков.