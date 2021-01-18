Первые в 2021 году переговоры Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу растянутся на три дня и пройдут с 18 по 21 января. Об этом на днях сообщил МИД ДНР

Ходаковский словами Высоцкого оценил поведение Украины в контактной группе © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк говорится в сообщении. В свою очередь украинская делегация в ТКГ обнародовала график запланированных заседаний: — 18 января состоится видеоконференция рабочей группы по безопасности; — 19 января пройдет видеоконференция рабочей группы по политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы; — 21 января запланирована видеоконференция общего заседания ТКГ. Повестка дня заседаний группы следующая: имплементация Минских соглашений и итогов парижского саммита, обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня, разведение сил и средств, включая согласование новых участков разведения, обновление плана разминирования, продолжение разработки плана совместных шагов, возобновление работы КПВВ и открытие новых в населенных пунктах Золотое и Счастье, обмен удерживаемыми лицами, полный и безоговорочный доступ международных организаций, восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.