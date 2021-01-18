Основные игроки украинского политикума попробуют использовать в своих целях тарифные протесты, вспыхнувшие на Украине. Об этом главный редактор днепровской газеты «Горожанин» рассказал в интервью изданию Украина.ру

Золотарев предположил, кто станет лидером тарифного майдана на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам Теплова, на фоне этих протестов начнут «суетиться» тяжеловесы украинской политики — Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Игорь Коломойский и другие.

«Для них это очень хороший старт года. Сейчас протест на самом деле стихийный. Я разговаривал с координаторами из нашего города… Это стихия, она пока не под партийным контролем», — отметил журналист.

В то же время он не думает, что все удастся взять под партийный контроль, а оппозиционные политсилы на Украине настолько разные по окраске, что могут помешают массовости протестов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.