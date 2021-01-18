С конца прошлой недели украинцы начали выходить на протестные акции против повышения тарифов на газ, стоимость которого поднялась с 1 января. Тариф составил в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля). В среднем по стране повышение составило 30%.
По словам Теплова, на фоне этих протестов начнут «суетиться» тяжеловесы украинской политики — Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Игорь Коломойский и другие.
«Для них это очень хороший старт года. Сейчас протест на самом деле стихийный. Я разговаривал с координаторами из нашего города… Это стихия, она пока не под партийным контролем», — отметил журналист.
В то же время он не думает, что все удастся взять под партийный контроль, а оппозиционные политсилы на Украине настолько разные по окраске, что могут помешают массовости протестов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.