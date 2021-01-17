Об этом главный редактор днепровской газеты «Горожанин» рассказал в интервью изданию Украина.ру
С конца прошлой недели жители Украины начали выходить на протестные акции против повышения тарифов на газ. Стоимость голубого топлива поднялась с 1 января 2021 года. Тариф составил в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля). В среднем по стране повышение составило 30%.
- Виталий, по всей Украине прокатилась волна массовых протестов, вызванных повышением тарифов на газ. Могут ли эти протестные акции стать тарифным майданом?
— Думаю, что нет, потому что проблема крайне серьезная и организаторы этих акций пытаются уйти от политической составляющей. Хотя это смешно, потому что взрыв тарифов — это политика, тут никуда не уйдешь.
У украинцев еще нет понимания того, что выходить на Майдан нужно за конкретные экономические интересы, за социальную справедливость, а не по идеологическим мотивам. Поэтому эти майданы хоть и идут, но они очень локальные и не собирают много людей.
Не думаю, что это может во что-то перерасти, если оппозиционные политсилы не попытаются возглавить. Но наши оппозиционные политсилы очень разные по окраске., и они только помешают массовости.
Анонимные телеграмм-каналы сообщают, что из Киева дана задача вмешать сюда маргинальные силы националистов, чтобы дискредитировать протесты. То есть это пока не майдан, это маленькая репетиция народного гнева.
— А тяжеловесы украинской политики, тот же Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Игорь Коломойский, могут использовать эти протестные акции для свержения действующей власти?
— Безусловно, они будут суетиться. Для них это очень хороший старт года. Сейчас протест на самом деле стихийный. Я разговаривал с координаторами из нашего города… Это стихия, она пока не под партийным контролем. Не думаю, что все удастся взять под партийный контроль.
- Создается впечатление, что Игорь Коломойский, который часто давал интервью, пропал из публичного поля. Как вы это объясните?
— Он как раз отнюдь не публичный человек. И когда он давал не так уж часто интервью, то это было продвижение конкретных идей. Коломойский всю жизнь работает за счет политпроектов, которые он финансирует. Они озвучивают его тезисы. Поэтому я не нахожу ничего страшного в том, что он сейчас молчит. Тем более неизвестно чем закончатся его американские проблемы. Ему надо хорошенько подумать, стоит ли лезть в публичное поле.
- Каким образом президент Владимир Зеленский будет выходить из ситуации с вакцинацией? Отважится ли он на российскую вакцину?
— От него эта инициатива пойти не может. Поскольку Украине строго указано, что покупать и где. В интервью лоббистским западным СМИ есть угрозы, типа: ребята, дайте вакцину, иначе будем покупать российскую. Но на себя он это не возьмет. Пусть не прививаются вообще, лишь бы не идеологически вредной вакциной.
- Кажется, это существенно может поколебать его репутацию…
- Вы знаете, нет. Последние наши опросы, декабрьская социология, говорят о том, что очередей за вакцинацией не будет. То есть люди боятся вакцины. В Украине очень сильно развито антивакцинное лобби, это касается любых вакцин. Оно очень активно, и выступает против обязательных прививок детей. Поэтому общее настроение — это боязнь вакцин.
Если есть репутационная угроза, то за нее ответит министр здравоохранения Степанов. Думаю, в конце февраля его с треском освободят от занимаемой должности.
- Кстати, о кадровых перестановках. Тарифный кризис поднял вопрос о замене главы кабинета министров. На ваш взгляд, кто может занять кресло Дениса Шмыгаля?
— Всем понятна фигура Витренко. Это же ему поручили в белом фраке выступить и развязать тарифный узелок. Другое дело, что это не получилось сделать и негатив остается на нем. Очень активничает Яценюк…
Когда такие предсказания делаются, они опираются на логику. Но в нашем случае мы ни на какую логику опереться не можем, потому что логика у нас коллективная, поделенная на сферы влияния — на соросят, на ахметовцев, на коломойских. На сильного премьера, который мог бы проводить независимую политику, я не рассчитываю. Поэтому фамилия не имеет смысла.
Любой премьер окажется в треугольнике между западом и соросятами, между националистами и прагматичным миром, который не имеет большинства.
- А как бы смотрелась Юлия Владимировна на этом посту?
— Субъективно говоря, она тяжеловес. Но Юлия Владимировна на самом деле, уже списана в тираж, о ней никто не вспомнит. Потому что Юлия Владимировна на любой должности представляет угрозу для любого действующего президента.
Она профессионал по перетягиванию одеяла на себя. При любом президенте, сильно ли, слабом ли, в качестве премьера она будет спасителем отечества, а это не нужно никому.
Ну и популярность ее очень локальная. По большому счету сегодня это вождь деревенских бабушек. У нее нет поддержки, о которой можно говорить. Это уже отыгранный козырь. Она красиво отыграла в 90-х-2000-х. Сейчас уже поздно.
- После инаугурации Джо Байдена, что может измениться в отношениях между администрацией Белого дома и Киева?
— Джо Байден еще менее предсказуемый, чем Трамп. Сочетание фамилии Байден и Украины токсично. Думаю, будет то же самое, что и при Трампе, только чуть жестче и последовательнее.
Давление будет, оно усилится, но не принципиально. Даже такого давления хватает, чтобы держать всех здесь на коротком поводке.