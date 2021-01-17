У украинцев еще нет понимания того, что выходить на Майдан нужно за конкретные экономические интересы, а не по идеологическим мотивам, считает журналист Виталий Теплов

Об этом главный редактор днепровской газеты «Горожанин» рассказал в интервью изданию Украина.ру

С конца прошлой недели жители Украины начали выходить на протестные акции против повышения тарифов на газ. Стоимость голубого топлива поднялась с 1 января 2021 года. Тариф составил в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля). В среднем по стране повышение составило 30%.

- Виталий, по всей Украине прокатилась волна массовых протестов, вызванных повышением тарифов на газ. Могут ли эти протестные акции стать тарифным майданом?

— Думаю, что нет, потому что проблема крайне серьезная и организаторы этих акций пытаются уйти от политической составляющей. Хотя это смешно, потому что взрыв тарифов — это политика, тут никуда не уйдешь.

Андрей Золотарев: У Зеленского есть пара недель на решение тарифного вопроса © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Не думаю, что это может во что-то перерасти, если оппозиционные политсилы не попытаются возглавить. Но наши оппозиционные политсилы очень разные по окраске., и они только помешают массовости.

Анонимные телеграмм-каналы сообщают, что из Киева дана задача вмешать сюда маргинальные силы националистов, чтобы дискредитировать протесты. То есть это пока не майдан, это маленькая репетиция народного гнева.

— А тяжеловесы украинской политики, тот же Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Игорь Коломойский, могут использовать эти протестные акции для свержения действующей власти?

— Безусловно, они будут суетиться. Для них это очень хороший старт года. Сейчас протест на самом деле стихийный. Я разговаривал с координаторами из нашего города… Это стихия, она пока не под партийным контролем. Не думаю, что все удастся взять под партийный контроль.

- Создается впечатление, что Игорь Коломойский, который часто давал интервью, пропал из публичного поля. Как вы это объясните?

— Он как раз отнюдь не публичный человек. И когда он давал не так уж часто интервью, то это было продвижение конкретных идей. Коломойский всю жизнь работает за счет политпроектов, которые он финансирует. Они озвучивают его тезисы. Поэтому я не нахожу ничего страшного в том, что он сейчас молчит. Тем более неизвестно чем закончатся его американские проблемы. Ему надо хорошенько подумать, стоит ли лезть в публичное поле.

- Каким образом президент Владимир Зеленский будет выходить из ситуации с вакцинацией? Отважится ли он на российскую вакцину?

— От него эта инициатива пойти не может. Поскольку Украине строго указано, что покупать и где. В интервью лоббистским западным СМИ есть угрозы, типа: ребята, дайте вакцину, иначе будем покупать российскую. Но на себя он это не возьмет. Пусть не прививаются вообще, лишь бы не идеологически вредной вакциной.

- Кажется, это существенно может поколебать его репутацию…

Западная Украина с 11 по 15 января: тарифные протесты и «Маланка» на Буковине во время локдауна © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Если есть репутационная угроза, то за нее ответит министр здравоохранения Степанов. Думаю, в конце февраля его с треском освободят от занимаемой должности.

- Кстати, о кадровых перестановках. Тарифный кризис поднял вопрос о замене главы кабинета министров. На ваш взгляд, кто может занять кресло Дениса Шмыгаля?

— Всем понятна фигура Витренко. Это же ему поручили в белом фраке выступить и развязать тарифный узелок. Другое дело, что это не получилось сделать и негатив остается на нем. Очень активничает Яценюк…

Когда такие предсказания делаются, они опираются на логику. Но в нашем случае мы ни на какую логику опереться не можем, потому что логика у нас коллективная, поделенная на сферы влияния — на соросят, на ахметовцев, на коломойских. На сильного премьера, который мог бы проводить независимую политику, я не рассчитываю. Поэтому фамилия не имеет смысла.

Любой премьер окажется в треугольнике между западом и соросятами, между националистами и прагматичным миром, который не имеет большинства.

- А как бы смотрелась Юлия Владимировна на этом посту?

— Субъективно говоря, она тяжеловес. Но Юлия Владимировна на самом деле, уже списана в тираж, о ней никто не вспомнит. Потому что Юлия Владимировна на любой должности представляет угрозу для любого действующего президента.

«Умершие будут гордиться!» — Запад недоумевает, почему украинские власти отказываются от «Спутник V» © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Ну и популярность ее очень локальная. По большому счету сегодня это вождь деревенских бабушек. У нее нет поддержки, о которой можно говорить. Это уже отыгранный козырь. Она красиво отыграла в 90-х-2000-х. Сейчас уже поздно.

- После инаугурации Джо Байдена, что может измениться в отношениях между администрацией Белого дома и Киева?

— Джо Байден еще менее предсказуемый, чем Трамп. Сочетание фамилии Байден и Украины токсично. Думаю, будет то же самое, что и при Трампе, только чуть жестче и последовательнее.

Давление будет, оно усилится, но не принципиально. Даже такого давления хватает, чтобы держать всех здесь на коротком поводке.