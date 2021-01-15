В Киеве жителей Троещины терроризируют малолетние хулиганы – они взрывают петарды и кидают их в подвалы домов. Видео опубликовали в Instagram 14 января

Отмечается, что группа подростков бросает петарды в подвалы домов, где могут находиться животные.

«Сегодня группа подростков бросала петарды в подвал дома по адресу пр. Маяковского 11а/2. Огромный грохот был, ужасный, за несколько домов оттуда, собрались люди, начали делать им замечание, на что слышали хамство в ответ. После того, как им сделали замечание они начали дерзить и убегать», — говорится в записи.

На Украине подростки нашпиговали свою жертву петардами и подожгли – видео © РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк

Другие решили, что авторы записи зря придираются к детям: «А вы в детстве не кидали петарды или что?», «Ну и что с этого? Хотят и кидают, они же не в вас кидают», «Руки оторвет — сами поймут».

В ноябре в Бердянске Запорожской области подростки подожгли своего друга, чтобы прославиться в интернете.