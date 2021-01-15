Отмечается, что группа подростков бросает петарды в подвалы домов, где могут находиться животные.
«Сегодня группа подростков бросала петарды в подвал дома по адресу пр. Маяковского 11а/2. Огромный грохот был, ужасный, за несколько домов оттуда, собрались люди, начали делать им замечание, на что слышали хамство в ответ. После того, как им сделали замечание они начали дерзить и убегать», — говорится в записи.
Мнения комментаторов разделились. Одни согласились, что любители взрывать петарды «уже замахали» и нужно поговорить с родителями ребят. Однако отметили, что в видео не видно лиц детей, поэтому они, скорее всего, не признаются в хулиганстве.
Другие решили, что авторы записи зря придираются к детям: «А вы в детстве не кидали петарды или что?», «Ну и что с этого? Хотят и кидают, они же не в вас кидают», «Руки оторвет — сами поймут».
В ноябре в Бердянске Запорожской области подростки подожгли своего друга, чтобы прославиться в интернете.