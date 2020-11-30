В Бердянске Запорожской области подростки подожгли своего друга, чтобы записать эффектное видео. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщила пресс-служба управления Национальной полиции Запорожской области

Как сообщают в полиции, 12-летнего подростка доставили в больницу с ожогами тела разной степени тяжести, на место выехали правоохранители.

«Пострадавший рассказал правоохранителям, что ожоги получил в результате поджога, который совершили его друзья. Работники полиции выяснили, что парень добровольно на это согласился, ведь вся компания пыталась сделать "крутое" видео. Для этого двое сверстников потерпевшего собрались по месту жительства одного из них, когда никого из взрослых не было дома, облили парня спиртом и подожгли», — говорится в сообщении.

На Закарпатье подростки разгромили кладбище © https://usionline.com/

В настоящее время пострадавший находится в реанимации с ожогами 30% тела.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное средней тяжести причинение вреда здоровью». Представители ювенальной юстиции провели профилактическую беседу с родителями подростков.