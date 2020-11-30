Как сообщают в полиции, 12-летнего подростка доставили в больницу с ожогами тела разной степени тяжести, на место выехали правоохранители.
«Пострадавший рассказал правоохранителям, что ожоги получил в результате поджога, который совершили его друзья. Работники полиции выяснили, что парень добровольно на это согласился, ведь вся компания пыталась сделать "крутое" видео. Для этого двое сверстников потерпевшего собрались по месту жительства одного из них, когда никого из взрослых не было дома, облили парня спиртом и подожгли», — говорится в сообщении.
Весь процесс подростки снимали на телефон. Они объяснили, что надеялись только на огонь, без ожогов. Друзья потушили товарища в ванной комнате и, испугавшись содеянного, отвели его домой.
В настоящее время пострадавший находится в реанимации с ожогами 30% тела.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное средней тяжести причинение вреда здоровью». Представители ювенальной юстиции провели профилактическую беседу с родителями подростков.