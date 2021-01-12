Украинские исполнители и семейная пара Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских провели новогодние каникулы на Мальдивах и, несмотря на окончание праздников, возвращаться в Киев пока не планируют, написал Yandex.ru 11 января

О том, как проходит отпуск их кумиров, поклонники творческой семьи могут наблюдать в социальных сетях. Каменских разместила уже несколько десятков снимков в бикини из тропиков. В одной из последних публикаций певица показала совместное фото с мужем, где они оделись в наряды с одинаковым принтом.

Нельзя, доченька, игрушку, можно водку: украинский блогер высмеял локдаун © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

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