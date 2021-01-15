Предложение экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской переименовать Белоруссию на литовском языке эксперты считают довольно типичным явлением для политики постсоветских времен

Тихановская предложила Литве переименовать Белоруссию © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Сергей Маргулис в интервью RT на днях напомнил, что аналогичным образом поступали власти Украины, которые после 2014 года неоднократно заявляли о необходимости изменить международную транслитерацию Киева.

«Это также не ново и для Белоруссии, где с 1991 года белорусские националисты регулярно стыдили россиян, которые использовали название "Белоруссия", а не "Республика Беларусь". В данном случае Тихановская не привнесла ничего нового», — считает он.

По мнению преподавателя, Тихановская пытается угодить Литве и Польше, которые ее поддерживают.

«В отсутствие реальных политических успехов белорусская оппозиция продолжает делать все более малозначимые и комичные предложения на международном уровне для поддержания внимания к себе. Протесты в стране существенно ослабли, укрепились позиции действующей власти, фокус внимания мировой общественности сместился на другие события, например в США, поэтому Тихановской остается лишь выдвигать подобные предложения», — сказал Маргулис.

Эксперт считает, что в нынешних условиях Тихановская вряд ли придет к власти в Белоруссии, однако в настоящее время нельзя сказать, что протесты закончились и оппозиция подавлена.

В свою очередь, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Андрей Суздальцев сказал, что заявление Тихановской о переименовании Белоруссии нужно рассматривать как личную пиар-акцию, с помощью которой она хочет показать себя «бойцом за национальные интересы».

Сейчас официальное название государства на литовском языке — Baltarusijos Respublika. В дословном переводе Baltarusija означает «Белая Русь».

В Государственной комиссии по литовскому языку ранее заявили, что регулятор не будет рассматривать вопрос переименования до тех пор, пока в соседней стране не изменится политическая ситуация. Однако президент Литвы Гитанас Науседа поддержал предложение Тихановской и заявил, что политики должны сыграть в обсуждении не последнюю роль.

В литовском языке уже были случаи изменения официального названия государства. Ранее Государственная комиссия по литовскому языку утвердила название Сакартвело для Грузии. Еще в 2018 году комиссия утвердила его как альтернативное, однако официальным оставалось Грузия.