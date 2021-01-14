Актриса, сыгравшая в сериале «Сваты» одну из главных ролей, Татьяна Кравченко часто делится с подписчиками новыми снимками в Instagram и каждый раз получает огромное количество комплиментов. Но в этот раз заставила фанатов переживать о себе. Новый пост в соцсети она опубликовала 13 января

«Любите жизнь, которой живете. Живите жизнью, которую вы любите», — написала звезда сериала.

Один из актеров «Сватов» покидает сериал — СМИ © mysvaty/Инстаграм

«Вы заболели? Фото, как из больницы/поликлиники…», «Танечка, вы очень хорошая, я вас обожаю. Почему грустные очи? Почему вы в больнице?», — спросили подписчики.

Они пожелали артистке здоровья в сложный коронавирусный период, заявив, что очень ждут новых серий уже засмотренного до дыр сериала.

«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал 95». Вышло уже 6 сезонов, первый в 2008 году, последний шестой — в 2013-м. Съемки нового 7-го сезона были начаты, но приостановлены из-за карантина, пока дальнейшая судьба ленты неизвестна.

Читайте также: Перфекционист, неуверенный в себе: астролог рассказала об истинной натуре Добронравова.