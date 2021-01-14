«Любите жизнь, которой живете. Живите жизнью, которую вы любите», — написала звезда сериала.
Ее подписчики обратили внимание, что Кравченко хоть и ярко накрашена на снимке, но находится в очень странном помещении с раковиной и кафелем, какие часто бывают в лечебных учреждениях.
«Вы заболели? Фото, как из больницы/поликлиники…», «Танечка, вы очень хорошая, я вас обожаю. Почему грустные очи? Почему вы в больнице?», — спросили подписчики.
Они пожелали артистке здоровья в сложный коронавирусный период, заявив, что очень ждут новых серий уже засмотренного до дыр сериала.
«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал 95». Вышло уже 6 сезонов, первый в 2008 году, последний шестой — в 2013-м. Съемки нового 7-го сезона были начаты, но приостановлены из-за карантина, пока дальнейшая судьба ленты неизвестна.
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