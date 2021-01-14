Астролог и медиум Анна Гехман заявила, что минувший 2020 год стал для звезды сериала «Сваты» Федора Добронравова знаковым: актер не просто так уволился из Театра сатиры, где проработал 15 лет. Гехман рассказала, что ждет артиста в наступившем году, об этом на днях сообщили «Дни.ру»

Один из актеров «Сватов» покидает сериал — СМИ © mysvaty/Инстаграм

Меркурий у актера тоже в Деве, это уверена медиум, говорит о практическом интеллекте и прекрасной памяти. Однако присутствие рядом Марса, заверяет Гехман, заставляет в целом рациональную личность довольно часто испытывать беспокойство, и такому человеку крайне сложно совладать со своим настроением.

Из недостатков артиста астролог назвала слабое здоровье, упрямство и неуверенность в себе. В 2021 году его ждет, по словам медиума, много переживаний из-за сыновей и материальных вложений. Но волноваться не стоит, считает Гехман, наступивший год окажется для актера удачным и в семейном, и в финансовом плане.

При этом поклонников таланта Добронравова астролог не порадовала: в ближайшие месяцы артист захочет отойти от дел и с большой долей вероятности прекратит сниматься в «Сватах».

Перед Новым годом Добронравов поразил фанатов странным образом.