По словам астролога, Луна у Добронравова в Деве, а это значит, что он перфекционист, трудоголик, любитель порядка и очень артистичный человек.
Меркурий у актера тоже в Деве, это уверена медиум, говорит о практическом интеллекте и прекрасной памяти. Однако присутствие рядом Марса, заверяет Гехман, заставляет в целом рациональную личность довольно часто испытывать беспокойство, и такому человеку крайне сложно совладать со своим настроением.
Из недостатков артиста астролог назвала слабое здоровье, упрямство и неуверенность в себе. В 2021 году его ждет, по словам медиума, много переживаний из-за сыновей и материальных вложений. Но волноваться не стоит, считает Гехман, наступивший год окажется для актера удачным и в семейном, и в финансовом плане.
При этом поклонников таланта Добронравова астролог не порадовала: в ближайшие месяцы артист захочет отойти от дел и с большой долей вероятности прекратит сниматься в «Сватах».
Перед Новым годом Добронравов поразил фанатов странным образом.