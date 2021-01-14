Офис генпрокурора Украины направил в Печерский районный суд Киева обвинительный акт в отношении бывшего депутата, которого подозревают в подстрекательстве к даче взятки на сумму 100 тысяч долларов за возврат арестованного имущества. Об этом 14 января сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства

Зеленский уволил вымогавшего взятку главу Черниговской РГА © пресс-служба президента Украины

«Установлено, что бывший народный депутат Украины по предварительному сговору с так называемым антикоррупционером подстрекали представителя одной из торговых компаний к передаче 100 тысяч долларов США взятки руководству Государственной фискальной службы и Государственной таможенной службы за содействие в возвращении арестованного имущества», — сказано в сообщении.

По данным следствия, передавать указанные средства они не собирались, а хотели ими завладеть. Источник «РБК-Украина» в прокуратуре сообщил, что речь идет об экс-депутате шестого созыва от Блока Юлии Тимошенко Игоре Савченко, который входил в состав Комитета Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

После прихода к власти президента Виктора Януковича в 2010 году Савченко стал членом пропрезидентской коалиции. В дальнейшем стал членом фракции Партии регионов.