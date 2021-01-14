Обвинительный акт в отношении него Офис генпрокурора направил в Печерский районный суд Киева.
«Установлено, что бывший народный депутат Украины по предварительному сговору с так называемым антикоррупционером подстрекали представителя одной из торговых компаний к передаче 100 тысяч долларов США взятки руководству Государственной фискальной службы и Государственной таможенной службы за содействие в возвращении арестованного имущества», — сказано в сообщении.
По данным следствия, передавать указанные средства они не собирались, а хотели ими завладеть. Источник «РБК-Украина» в прокуратуре сообщил, что речь идет об экс-депутате шестого созыва от Блока Юлии Тимошенко Игоре Савченко, который входил в состав Комитета Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.
После прихода к власти президента Виктора Януковича в 2010 году Савченко стал членом пропрезидентской коалиции. В дальнейшем стал членом фракции Партии регионов.