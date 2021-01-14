По состоянию на конец 2020 года на Украине произведено 981,9 тыс. тонн сахара и переработано 7,39 млн тонн сахарной свеклы, при этом работают 30 сахарных заводов. Об этом сообщает 14 января Telegram-канал Украина.ру со ссылкой на данные Института конъюнктуры аграрного рынка

При этом в составе СССР Украинская республика ежегодно производила около 5,5 млн тонн свекловичного сахара, являясь крупнейшим в мире производителем этого продукта. Ее доля в объеме мирового производства сахара составляла почти 15%.

На Украине налоговиков поймали на продаже тонн изъятого при обыске сахара © РИА Новости, Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

«Этот показатель до сих пор не превзошла ни одна страна», — отмечает Telegram-канал Украина.ру.

Однако к 2007 году в некоторых областях Украины, в частности в Днепропетровской, Одесской, Николаевской, производство сахара прекратилось.

При этом сахарное производство на территории современной Украины начало развиваться еще в эпоху Российской империи. Тогда появились целые династии сахарозаводчиков — Терещенко, Бобринские, Бродские, Харитоненко. Кроме устройства заводов, по их указанию возводили множество храмов, училищ и благотворительных заведений.