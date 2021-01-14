При этом в составе СССР Украинская республика ежегодно производила около 5,5 млн тонн свекловичного сахара, являясь крупнейшим в мире производителем этого продукта. Ее доля в объеме мирового производства сахара составляла почти 15%.
В стране работало 192 сахарных завода (по другим данным, 193), которые перерабатывали более 40 млн тонн сахарной свеклы.
«Этот показатель до сих пор не превзошла ни одна страна», — отмечает Telegram-канал Украина.ру.
Однако к 2007 году в некоторых областях Украины, в частности в Днепропетровской, Одесской, Николаевской, производство сахара прекратилось.
При этом сахарное производство на территории современной Украины начало развиваться еще в эпоху Российской империи. Тогда появились целые династии сахарозаводчиков — Терещенко, Бобринские, Бродские, Харитоненко. Кроме устройства заводов, по их указанию возводили множество храмов, училищ и благотворительных заведений.