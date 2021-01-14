На снимках супруги предстают обнаженными в огромной ванне с лепестками экзотических цветов. Дорофеева прикрывает пригоршнями цветов грудь, Дантес решил разместить цветки на ушах.
«Считаю, что я сильно не доработал по композиции, свету и вообще ракурс не очень удачно выбрал. А вот Надя постаралась. Говорит, что я тут сильно хорошо получился», — написал Дантес.
Подписчики согласились с утверждением Дорофеевой.
«Котики наши», «Ты прекрасный, как цветок лотоса», «Краши оба», «Краш и крашиха на одном снимке, очень горячо», — написали в комментариях фанаты звезд.
Ранее поклонники обиделись на Дорофееву и Дантеса за роскошный отдых на Бали во время локдауна на Украине. Дантес пожаловался на трудности отдыха в тропиках, на что поклонники возразили, что не у всех есть возможность вообще куда-то выбраться.