Украинский певец Владимир Дантес поделился снимком обнаженной супруги, певицы Нади Дорофеевой, она, в свою очередь, сфотографировала его. Снимки он опубликовал в Instagram 13 января

На снимках супруги предстают обнаженными в огромной ванне с лепестками экзотических цветов. Дорофеева прикрывает пригоршнями цветов грудь, Дантес решил разместить цветки на ушах.

«Считаю, что я сильно не доработал по композиции, свету и вообще ракурс не очень удачно выбрал. А вот Надя постаралась. Говорит, что я тут сильно хорошо получился», — написал Дантес.

«50 оттенков серого»: поклонники обиделись на Дорофееву и Дантеса за отдых на Бали во время локдауна © Владимир Дантес/Инстаграм

«Котики наши», «Ты прекрасный, как цветок лотоса», «Краши оба», «Краш и крашиха на одном снимке, очень горячо», — написали в комментариях фанаты звезд.

Ранее поклонники обиделись на Дорофееву и Дантеса за роскошный отдых на Бали во время локдауна на Украине. Дантес пожаловался на трудности отдыха в тропиках, на что поклонники возразили, что не у всех есть возможность вообще куда-то выбраться.