Повышение тарифов на газ и электроэнергию на Украине обречет большинство граждан на снижение уровня жизни. Об этом заявили 12 января на сайте партии «Оппозиционная платформа - За жизнь»

На Украине отменили льготный тариф на электроэнергию © Украина.ру/Стрингер

«А значит, ведет к сокращению срока жизни людей. И это является ни чем иным, как механизмом тарифного геноцида против собственного народа со стороны украинского правительства», — говорится в заявлении.

Оппозиционеры напомнили, что уже предлагали Верховной Раде отменить ренту и НДС на газ внутренней добычи, который используется для потребностей населения. Кроме того, депутаты «Оппозиционной платформы — За жизнь» призывали использовать новый формульный расчет стоимости газа для граждан и промышленности исходя из средней стоимости импортного газа и газа внутренней добычи. Также речь шла о списании задолженности за услуги ЖКХ для незащищенных слоев населения и переходе на прямые поставки газа из России. Однако предложения оппозиции были проигнорированы.

В январе «Нафтогаз» повысил цену на газ для населения на 14% — до 7,22 гривны (больше 19 рублей)за кубометр с НДС и без учета стоимости распределения. Также в конце декабря правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения.