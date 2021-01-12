Президент Украины Владимир Зеленский 12 января в своем Twitter пригласил в Музей космонавтики имени Сергея Королева, который находится в Житомире, основателя SpaceX и гендиректора Tesla Inc. Илона Маска

Советский космос родился в непровинциальном Житомире. Королев и Украина © commons.wikimedia.org, Водник

В июле Маск рассказал в Twitter о том, что общался с семьей Королева. Президент Зеленский отыскал тот летний твит Маска, чтобы пригласить его на Украину.

«Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетного инженера и конструктора космических кораблей — Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Я хотел бы пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, чтобы увидеть Музей космонавтики имени Сергея Королева», — написал он.

Музей космонавтики им. Королева был открыт в Житомире в 1970 году в доме, в котором конструктор провел свое детство. В экспозиции представлены личные вещи и документы семьи Королевых. В 1991 году была открыта вторая часть музея, в которой представлена коллекция образцов космической техники.

Королев родился в 1907 году в Житомире, входившей тогда в Волынскую губернию Российской империи. Является одним из создателей и ключевых руководителей советской космонавтики. Скончался в 1966 году в Москве, где и был похоронен.