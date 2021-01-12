Во вторник, комментируя запись в Twitter «Роскосмоса» о 114-летии со дня рождения Королева, Маск назвал на русском языке советского ученого, конструктора и основоположника практической космонавтики «великолепным». Один из интернет-пользователей под постом Маска попросил бизнесмена написать фразу про «великолепность Королева» по-украински, а не по-русски.
В июле Маск рассказал в Twitter о том, что общался с семьей Королева. Президент Зеленский отыскал тот летний твит Маска, чтобы пригласить его на Украину.
«Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетного инженера и конструктора космических кораблей — Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Я хотел бы пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, чтобы увидеть Музей космонавтики имени Сергея Королева», — написал он.
Музей космонавтики им. Королева был открыт в Житомире в 1970 году в доме, в котором конструктор провел свое детство. В экспозиции представлены личные вещи и документы семьи Королевых. В 1991 году была открыта вторая часть музея, в которой представлена коллекция образцов космической техники.
Королев родился в 1907 году в Житомире, входившей тогда в Волынскую губернию Российской империи. Является одним из создателей и ключевых руководителей советской космонавтики. Скончался в 1966 году в Москве, где и был похоронен.