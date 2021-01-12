«Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников "нормандского формата"», — сообщили в посольстве.
Предыдущая встреча политсоветников стран — участниц «нормандского формата» состоялась в Берлине 11 сентября 2020 года.
По итогам прошлого заседания Козак, также представлявший РФ, сообщил прессе, что стороны обсудили все вопросы относительно урегулирования ситуации в Донбассе. Он отметил, что в результате встречи не достигнуто «прорывов», вопрос о проведении саммита «нормандской четверки» не обсуждался.
При этом ранее, на встрече в декабре 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике, в котором подчеркивается, что базисом для работы в «нормандском формате» остаются Минские соглашения, подразумевающие установление полноценного перемирия в Донбассе, внесение в законодательство Украины поправок в соответствии с «формулой Штайнмайера», а также закрепление особого статуса Донбасса в конституции страны.
Однако в 2020 году ряд украинских политиков заявили о невозможности выполнения Минских соглашений, в частности, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников объявил о необходимости их модернизации.
В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании выйти из Минских соглашений, но пояснил, что не может на это пойти из-за позиции Парижа и Берлина.