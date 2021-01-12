В столицу Германии на переговоры политических советников по урегулированию в Донбассе в «нормандском формате» прибыл заместитель главы Администрации Президента Российской Федерации Дмитрий Козак. Об этом 12 января сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Берлине

«Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников "нормандского формата"», — сообщили в посольстве.

Предыдущая встреча политсоветников стран — участниц «нормандского формата» состоялась в Берлине 11 сентября 2020 года.

Козак примет участие во встрече «нормандской четверки» © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

При этом ранее, на встрече в декабре 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике, в котором подчеркивается, что базисом для работы в «нормандском формате» остаются Минские соглашения, подразумевающие установление полноценного перемирия в Донбассе, внесение в законодательство Украины поправок в соответствии с «формулой Штайнмайера», а также закрепление особого статуса Донбасса в конституции страны.

Однако в 2020 году ряд украинских политиков заявили о невозможности выполнения Минских соглашений, в частности, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников объявил о необходимости их модернизации.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании выйти из Минских соглашений, но пояснил, что не может на это пойти из-за позиции Парижа и Берлина.