Политолог, директор Института Восточной Европы и СНГ

Александр Цинкер родился 2 января 1953 года в Ереване (по другим данным, в Украинской ССР).

В 1975 году окончил факультет технической кибернетики Политехнического института в Армении.

После института работал в вычислительном центре Госплана Армянской ССР и в Ереванском научно-исследовательском проектном институте автоматизированных систем управления городом. Начал карьеру в должности младшего научного сотрудника, в итоге стал главным конструктором.

Александр Цинкер: За всеми массовыми протестами в мире стоят кукловоды, извратившие демократию © Facebook, Александр Цинкер

Открыл в Ереване научно-проектный кооператив.

В 1990 году репатриировался в Израиль.

Стал учредителем первой «русской» партии Израиля, прошедшей в 1996 году в парламент — «Исраэль ба-Алия».

В 1999-2003 годах — депутат Кнессета 15-го созыва от партии «Исраэль ба-Алия», позднее переименованной в «Махар» и «Демократический выбор». Был членом комиссии по вопросам государственного контроля, а также комиссии по науке и технологии. Член особой комиссии по делам иностранных рабочих. Член комиссии по вопросам алии, абсорбции и диаспоры.

Александр Цинкер о массовых протестах: Европейцы пожинают плоды своих ошибок © Facebook, Александр Цинкер

Выступает за признание Израилем геноцида армян.

Сопредседатель международного общественного форума Израиль-Армения.

Президент международного экспертного центра избирательных систем (ICES).

Директор Института Восточной Европы и СНГ.