Украинский дизайнер Алексей Фурман придумал и воплотил в жизнь видеоигру о войне на востоке своей страны — The Point of No Return («Точка невозврата»). Об этом на днях сообщило информационное агентство «Остров»

«Вы играете за человека, который принимает решение вступить в армию и отправиться в зону боевых действий, а затем находится уже в зоне боевых действий, проводит там значительное время и возвращается домой с психической и физической травмой», — объяснил свою идею разработчик. По его словам, главная задача игры — помочь «сломать эмоциональные барьеры между теми, кто воевал, и теми, у кого нет такого опыта», привлечь внимание общества к проблемам и «тяжелому послевоенному состоянию» украинских солдат. Атошники, вернувшиеся к гражданской жизни, с пугающей регулярностью становятся героями криминальных сводок на Украине. Чаще всего их действия связаны с употреблением или сбытом наркотиков и насилием. Так, например, в сентябре прошлого года бывшие участники АТО избили священника УПЦ, другой представитель, вернувшийся из зоны боевых действий в Донбассе, забил свою бабушку граблями до смерти. Нередки среди воевавших украинцев и самоубийства. Село на юге ДНР обстреляли из минометов со стороны ВСУ, заявили в Донецке © https://pl.npu.gov.ua/ По данным ООН, с 2014 года в Донбассе погибло более 3 тысяч мирных жителей, свыше 9 тысяч человек ранено, более миллиона стали беженцами.