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СКР расследует обстоятельства расстрела ВСУ женщины с ребенком в Селидово

СКР расследует обстоятельства расстрела ВСУ женщины с ребенком в Селидово - 26.12.2024 Украина.ру

СКР расследует обстоятельства расстрела ВСУ женщины с ребенком в Селидово

Обстоятельства расстрела военнослужащими ВСУ женщины с ребенком в Селидово Донецкой Народной Республики будут расследованы сотрудниками Следственного комитета РФ. Об этом 26 декабря сообщило российское ведомство.

2024-12-26T09:26

2024-12-26T09:26

2024-12-26T09:26

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Уехавшая из города Селидово женщина рассказала средствам массовой информации, что украинские военнослужащие до освобождения населенного пункта расстреляли там мать с ребенком."Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступления", - сказано в официальном сообщении СК РФ.Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов 17 декабря представил доклад в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Там же состоялась пресс-конференция, на которой был обсуждён доклад "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово".Подробности в публикации Опубликован доклад о военных преступлениях ВСУ Также на эту тему: "Мир еще содрогнется от ужаса". В пресс-центре "России сегодня" рассказали о преступлениях ВСУ в Селидове

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новости, селидово, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет, скр, ск рф, уголовное дело, мирные жители, военные преступления, криминал, всу, новые регионы, днр, расстрел