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СКР расследует обстоятельства расстрела ВСУ женщины с ребенком в Селидово
СКР расследует обстоятельства расстрела ВСУ женщины с ребенком в Селидово - 26.12.2024 Украина.ру
СКР расследует обстоятельства расстрела ВСУ женщины с ребенком в Селидово
Обстоятельства расстрела военнослужащими ВСУ женщины с ребенком в Селидово Донецкой Народной Республики будут расследованы сотрудниками Следственного комитета РФ. Об этом 26 декабря сообщило российское ведомство.
2024-12-26T09:26
2024-12-26T09:26
2024-12-26T09:26
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Уехавшая из города Селидово женщина рассказала средствам массовой информации, что украинские военнослужащие до освобождения населенного пункта расстреляли там мать с ребенком."Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступления", - сказано в официальном сообщении СК РФ.Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов 17 декабря представил доклад в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Там же состоялась пресс-конференция, на которой был обсуждён доклад "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово".Подробности в публикации Опубликован доклад о военных преступлениях ВСУ Также на эту тему: "Мир еще содрогнется от ужаса". В пресс-центре "России сегодня" рассказали о преступлениях ВСУ в Селидове
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, селидово, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет, скр, ск рф, уголовное дело, мирные жители, военные преступления, криминал, всу, новые регионы, днр, расстрел
Новости, Селидово, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, СКР, СК РФ, уголовное дело, мирные жители, Военные преступления, криминал, ВСУ, Новые регионы, ДНР, расстрел
СКР расследует обстоятельства расстрела ВСУ женщины с ребенком в Селидово
Обстоятельства расстрела военнослужащими ВСУ женщины с ребенком в Селидово Донецкой Народной Республики будут расследованы сотрудниками Следственного комитета РФ. Об этом 26 декабря сообщило российское ведомство.
Уехавшая из города Селидово женщина рассказала средствам массовой информации, что украинские военнослужащие до освобождения населенного пункта расстреляли там мать с ребенком.
"Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступления", - сказано в официальном сообщении СК
РФ.
Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов 17 декабря представил доклад
в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Там же состоялась пресс-конференция, на которой был обсуждён доклад "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово".