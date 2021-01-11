Юморист и шоумен Максим Галкин разместил в Instagram 10 января фрагмент финальной песни из мюзикла «За двумя зайцами», в котором сыграли звезды российского и украинского шоу-бизнеса

«Очень круто вспомнить. Украинские звезды. Вернется ли эта дружба вновь…», «Несмотря ни на что, Украина и Россия будут вместе, мы братья», «Теперь о таких мюзиклах можно только мечтать, как и о восстановлении отношений с Россией», «Эх… были времена… россияне, украинцы… Пусть все вернется, кроме политики…» — написали подписчики юмориста.

Лента «За двумя зайцами» была снята в 2003 году украинским режиссером Максом Паперником. Композитором выступил известный всем артист Андрей Данилко. В мюзикле снялись звезды российского и украинского шоу-бизнеса: Максим Галкин, Алла Пугачева, Андрей Данилко, Тамара Яценко, Анатолий Дьяченко, Ольга Сумская.

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