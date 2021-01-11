Посол Украины в Германии Андрей Мельник гневно отреагировал на решение парламента Германии установить памятник только польским жертвам нацизма. Об этом 11 января сообщает «Корреспондент.нет» со ссылкой на немецкое издание Spiegel

Ранее, в октябре 2020 года, Бундестаг принял решение о создании в Берлине мемориала в память о жителях Польши, пострадавших от нацизма.

Украинский посол отметил, что «если выделяются отдельные нации, то и Украину нужно выделить».

Вассерман объяснил, почему Польша не станет делить Украину с соседями © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Он отметил, что «репарационный вопрос не закончен», и добавил, что Украина его не поднимала и он надеется, что этот вопрос «никогда не будет на повестке дня».

Мельников сообщил, что ранее направил письмо более 600 депутатам федерального парламента, чтобы отложить решение об установке памятного знака, а сейчас ждет следующего заседания Бундестага.

«Украинцы вновь призывают Бундестаг установить мемориал восьми миллионам украинских жертв нацистской оккупации в Берлине, чтобы почтить их и способствовать взаимопониманию между Украиной и Германией», — написал посол Украины в Twitter.

Кроме того, по данным Spiegel, в письме к Мельнику его польский коллега Анджей Пшиленбский обвинил украинцев в коллаборационизме во время войны.

В свою очередь посол Украины назвал письмо возмутительным и также направил его депутатам Бундестага. По его словам, польская сторона «очевидно стремится к монопольному положению как "главной жертвы" Второй мировой войны».