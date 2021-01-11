Певец Филипп Киркоров, не смотря на многомиллионные гонорары, является должником за неуплату налогов и штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщила на днях «Экспресс газета»

ООО «Филипп Киркоров Продакшн», которое занимается, в частности, организацией концертов самого певца, задолжало Федеральной налоговой службе 95 тысяч 605 рублей.

«Гуляли всю ночь»: Галкин показал, как Пугачева зажгла под Новый год © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Не смотря на долги, Киркоров продолжает отдыхать с детьми в Майями. Многие поклонники исполнителя считают, что он имеет на это право, другие же уверены, что приставам пора воспользоваться законным правом и закрыть звездному должнику выезд из страны.

Ранее издание Украина.ру писало: «Покусился на гардероб Газманова»: Киркоров превратился в алкоголика.