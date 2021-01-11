«Глава Конституционного cуда Александр Тупицкий проводит выходные на королевской вилле в Дубае. Ранее мы сообщали, что Тупицкий с женой покинули Украину и вылетели в ОАЭ», — говорится в сообщении.
В Telegram-канале также добавили, что судья проводит время на королевской вилле в отеле Kempinski Palm Jumeirah, номер в котором стоит больше 300 тыс. гривен (785,5 тыс. рублей) в сутки.
Затем по просьбе читателей авторы ресурса опубликовали несколько снимков, на которых предположительно Тупицкий.
Кроме того, авторы канала заявили, что их инсайдеры подслушали несколько разговоров судьи.
«Тупицкий считает президента болваном из-за введения карантина, в принципе очень недоволен руководством государства и очень расстроен из-за невозможности посещать спортзал. Кроме того, Александр Николаевич провёл на отдыхе ряд встреч с представителями украинского и российского бизнеса», — добавили они.
Ранее глава КСУ Тупицкий указом президента Владимира Зеленского был отстранен от должности на время расследования дел, возбужденных в его отношении. Согласно решению, он не может выполнять полномочия судьи КСУ в течение двух месяцев. В КСУ заявили, что Тупицкий продолжит исполнять свои служебные обязанности в соответствии с конституцией.