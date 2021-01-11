«Глава Конституционного cуда Александр Тупицкий проводит выходные на королевской вилле в Дубае. Ранее мы сообщали, что Тупицкий с женой покинули Украину и вылетели в ОАЭ», — говорится в сообщении.

В Telegram-канале также добавили, что судья проводит время на королевской вилле в отеле Kempinski Palm Jumeirah, номер в котором стоит больше 300 тыс. гривен (785,5 тыс. рублей) в сутки.

«Слуга народа» рассказала, когда КС Украины рассмотрит указ Зеленского об отстранении Тупицкого
«Слуга народа» рассказала, когда КС Украины рассмотрит указ Зеленского об отстранении Тупицкого
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Затем по просьбе читателей авторы ресурса опубликовали несколько снимков, на которых предположительно Тупицкий.

Кроме того, авторы канала заявили, что их инсайдеры подслушали несколько разговоров судьи.

«Тупицкий считает президента болваном из-за введения карантина, в принципе очень недоволен руководством государства и очень расстроен из-за невозможности посещать спортзал. Кроме того, Александр Николаевич провёл на отдыхе ряд встреч с представителями украинского и российского бизнеса», — добавили они.

Ранее глава КСУ Тупицкий указом президента Владимира Зеленского был отстранен от должности на время расследования дел, возбужденных в его отношении. Согласно решению, он не может выполнять полномочия судьи КСУ в течение двух месяцев. В КСУ заявили, что Тупицкий продолжит исполнять свои служебные обязанности в соответствии с конституцией.

 