Временно отстраненный от исполнения обязанностей глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий был замечен на отдыхе в Дубае. Информация об этом на днях появилась в Telegram-канале «Карточный офис»

«Глава Конституционного cуда Александр Тупицкий проводит выходные на королевской вилле в Дубае. Ранее мы сообщали, что Тупицкий с женой покинули Украину и вылетели в ОАЭ», — говорится в сообщении.

В Telegram-канале также добавили, что судья проводит время на королевской вилле в отеле Kempinski Palm Jumeirah, номер в котором стоит больше 300 тыс. гривен (785,5 тыс. рублей) в сутки.

«Слуга народа» рассказала, когда КС Украины рассмотрит указ Зеленского об отстранении Тупицкого © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кроме того, авторы канала заявили, что их инсайдеры подслушали несколько разговоров судьи.

«Тупицкий считает президента болваном из-за введения карантина, в принципе очень недоволен руководством государства и очень расстроен из-за невозможности посещать спортзал. Кроме того, Александр Николаевич провёл на отдыхе ряд встреч с представителями украинского и российского бизнеса», — добавили они.

Ранее глава КСУ Тупицкий указом президента Владимира Зеленского был отстранен от должности на время расследования дел, возбужденных в его отношении. Согласно решению, он не может выполнять полномочия судьи КСУ в течение двух месяцев. В КСУ заявили, что Тупицкий продолжит исполнять свои служебные обязанности в соответствии с конституцией.