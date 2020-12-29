«И такие маскарадные костюмы и маски примеряю к Новому году! Какой год, такая "маска". Смотреть до конца — там мои сногсшибательные танцы и жаркий поцелуй с Яной Рудковской», — написал Киркоров.
Не все поклонники поп-короля сразу узнали его в образе алкоголика в тельняшке и без зубов, свои оценки работе только в соцсетях Киркорова дали уже почти две тысячи человек, в том числе украинские коллеги певца.
«Какой пипец», — написала исполнительница Оля Полякова.
«Покусился на гардероб Газманова! Тельняшка — наше все!» — прокомментировала одна из подписчиц певца.
Ольга Бузова старается выпускать праздничную песню к каждому Новому году. Так, в прошлом году 30 декабря у нее вышел клип «Мандаринка», в котором снялся рэпер Dava. Пара признается, что именно с этой работы начался их роман.
Читайте также: Кто такая?— Киркоров ответил на слух о своей предстоящей свадьбе.