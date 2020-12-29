Певец Филипп Киркоров снялся в клипе своих коллег и друзей Ольги Бузовой и рэпера Dava (Давида Манукяна), где сыграл роль пьющего отца главной героини, который ворует одеколон и духи дочери с целью последующего потребления. Премьера ролика состоялась в YouTube 28 декабря

«И такие маскарадные костюмы и маски примеряю к Новому году! Какой год, такая "маска". Смотреть до конца — там мои сногсшибательные танцы и жаркий поцелуй с Яной Рудковской», — написал Киркоров.

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«Какой пипец», — написала исполнительница Оля Полякова.

«Покусился на гардероб Газманова! Тельняшка — наше все!» — прокомментировала одна из подписчиц певца.

Ольга Бузова старается выпускать праздничную песню к каждому Новому году. Так, в прошлом году 30 декабря у нее вышел клип «Мандаринка», в котором снялся рэпер Dava. Пара признается, что именно с этой работы начался их роман.

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