В ближайшие 25 лет граждане России хотят увидеть улучшения в области доступности здравоохранения, защиты экологии и соблюдения прав человека. Об этом говорится в опубликованном на днях докладе ООН по итогам проводимого в течение года исследования «ООН - 75: Глобальный диалог»

Главное из доклада ООН о нарушениях прав человека на Украине в 2014-2020 годах © Facebook, Моніторингова місія ООН з прав людини исследования, от России в нем приняли участие более 7 тысяч человек различного возраста и уровня образования. Помимо здравоохранения, экологии и прав человека, среди приоритетов мирового развития они назвали снижение числа конфликтов, более доступное образование и улучшение возможностей трудоустройства.

На вопрос о том, станут ли к 2045 году люди в целом жить лучше или хуже, 46% опрошенных россиян ответили утвердительно, 29% думают, что условия жизни ухудшатся, а 25% полагают, что ничего не изменится.

В большинстве стран постсоветского пространства, в том числе в Белоруссии, Казахстане, Армении, Грузии и на Украине, большая часть респондентов также считают, что ситуация в течение 25 лет улучшится.

В то же время в США жители настроены более пессимистично: 47% опрошенных американцев опасаются ухудшения условий жизни. В некоторых европейских странах этот показатель еще выше. Так, во Франции 61% респондентов думают, что их жизнь к 2045 году ухудшится. Среди приоритетов мирового развития и американцы, и европейцы на первое место поставили защиту экологии.

В проводимом в течение года исследовании «ООН — 75: Глобальный диалог» всего приняли участие более 1,5 миллиона респондентов из 193 стран мира. На его основе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подготовит доклад с рекомендациями по улучшению работы организации и развитию международного сотрудничества.